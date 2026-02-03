Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim”
Ministrul Muncii, Florin Manole, i-a acuzat de „eroare de logică” pe cei care susțin că o persoană nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social, acesta fiind un atac indirect la colegii din coaliția guvernamentală, potrivit Mediafax.
„Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim”, a subliniat Florin Manole.
„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social” comiți o eroare elementară de logică.
La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”. Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări.
Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint.
Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap – 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 – handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a scris ministrul Muncii, Florin Manole, pe pagina proprie de Facebook.
