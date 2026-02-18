Ministrul Justiţiei, după decizia CCR care dă undă verde pentru tăierea pensiilor magistraților: „Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, 18 februarie 2026, după ce judecătorii CCR au dat undă verde pentru reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare, că resursa umană din justiţie nu trebuie pierdută, precizând că există îngrijorări în sistem şi că este „din ce în ce mai dificil” să se asigure schemele de personal.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român şi în egală măsură a trezit şi foarte multe emoţii în societate. (…). E foarte bine că avem o finalitate, e foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce priveşte perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România. De acum înainte trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, să eficientizăm justiţia, să acţionăm în interesul cetăţeanului, aceasta este finalitatea şi suntem obligaţi să privim către ea”, a declarat, miercuri, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la televiziunea Digi 24, potrivit News.ro.

Întrebat despre posibile îngrijorări că ar putea pleca mai mulţi oameni din sistem în urma deciziei de miercuri a CCR şi a perspectivei ca această lege să devină aplicabilă, Marinescu a spus că este foarte important faptul că în societatea românească instituţiile au funcţionat şi au dat măsura unei funcţionalităţi a statului de drept.

„Până la urmă, Guvernul împreună cu Parlamentul au acest atribut de legiferare şi au făcut-o în acord cu obiectivele de guvernare şi cu aşteptările de finanţare europeană. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate prin sesizarea făcută, iar Curtea Constituţională a României a demonstrat că poate şi trebuie să soluţioneze orice fel de divergenţă de constituţionalitate, chiar şi mecanismul a priori privitor la această lege şi iată, acum avem un cadru legislativ consolidat”, a afirmat ministrul.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Vreau să vă spun că este din ce în ce mai dificil să asigurăm schemele de personal. Există îngrijorări. Mesajul meu către magistraţii este acela că până la urmă, înfătuirea actului de justiţie este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Aceşti oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechităţile, pentru a răspunde unei valori supreme în statut de drept, care este justiţia. Şi atunci, îi rog să rămână devotaţi crezului iniţial, care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei (vorbesc de cei care ar fi la vârsta de pensionare), a profesionalismului anterior şi arătându-le că în actuala lege cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt protejaţi, în sensul că vor ieşi la pensie, au condiţiile deja recunoscute în conformitate cu legea anterioră”, a explicat ministrul Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a adăugat că, în acest context, au „toate motivele” să rămână în sistem, să contribuie şi să facă eforturi în continuare pentru ca activitatea din justiţie „să fie mai bună”.

„Eu văd lucrurile în viitor în cheia unei cooperări loiale între instituţii şi între puterile statului. S-a încheiat o dispută constituţională, s-a clarificat. (…). Mesajul meu doresc să fie unul de echilibru în momentul de faţă. Este foarte adevărat că în trecut s-a intervenit foarte des asupra statutului magistraţilor, creând anumite dezechilibre, care nu trebuie să mai existe pentru viitor. Am fixat nişte repere pentru viitor, acum trebuie să ne respectăm şi să cooperăm, pentru că sunt foarte multe chestiuni importante de realizat în justiţie şi împreună le putem realiza”, a subliniat Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a enumerat digitalizarea, infrastructura, reducerea numărului de dosare, încurajarea unor procedurile alternative de soluţionare a dosarelor, o eficientizare prin realizarea proceselor la distanţă, „foarte multe chestiuni” în lucru şi care nu pot fi realizate decât în parteneriat cu reprezentanţii magistraturii.

„Şi aici eu îi chem alături de noi într-un efort care să aducă societăţii româneşti încredere în justiţie, să le aducă şi lor satisfaţie şi împlinire, pentru că asta e profesia pe care şi-au ales-o şi în care sper să rămână cât mai mult timp”, a conchis ministrul Justiţiei.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI