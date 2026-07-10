Ministrul interimar al Apărării: „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani”
Ministrul interimar al Apărării: „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani”
Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri, 10 iulie 2026, la Constanța, că industria națională de apărare are nevoie de finanțare consistentă, însă a avertizat că fondurile suplimentare nu vor produce rezultate dacă actualele probleme de management nu vor fi rezolvate.
Comentând proiectul susținut de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care ar permite fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) să investească și în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional, ministrul a afirmat că dezvoltarea sectorului depinde de trei condiții esențiale: comenzi din partea statului, acces la tehnologie și un management profesionist, independent de influențele politice.
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„Industria națională de apărare are nevoie de trei lucruri: comenzi din partea statului român, tehnologie și un management care să nu aibă legătură cu carnetul de partid”, a declarat Radu Miruță.
Acesta a precizat că decizia privind utilizarea fondurilor din Pilonul II aparține Guvernului și Ministerului Muncii, subliniind că direcționarea acestor resurse către industria de apărare reprezintă un compromis în raport cu alte domenii care solicită finanțare.
Ministrul a atras atenția că simpla alocare de fonduri nu este suficientă în lipsa unei reforme a companiilor din sector. „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani. Însă, dacă acești bani se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri”, a spus el.
Radu Miruță a criticat și modul în care au fost gestionate în ultimii ani programele de înzestrare ale Armatei Române, susținând că miliardele de euro cheltuite nu au generat beneficii semnificative pentru industria națională de apărare.
„Armata Română a avut bugete importante de înzestrare și a cheltuit foarte mulți bani de-a lungul anilor. Dacă aceste miliarde de euro ar fi fost cheltuite prin fabricile din România, astăzi nu am mai fi avut copaci crescând în fabricile ROMARM”, a afirmat ministrul.
În opinia sa, una dintre principalele cauze ale declinului industriei este politizarea conducerii companiilor de stat din domeniu. „Industria națională de apărare a fost de multe ori folosită ca instrument politic. Uitați-vă la cine sunt cei care o coordonează”, a adăugat Radu Miruță.
Ministrul interimar al Apărării a făcut aceste declarații la întoarcerea în țară de la Summitul desfășurat la Istanbul, călătorind la bordul noii corvete „Contraamiral August Roman”, recent achiziționată de statul român din Turcia.
foto – UM Cugir (arhivă; cu rol ilustrativ)
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