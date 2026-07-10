VIDEO | Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională”

Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională”

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu, susține că există școli care recurg la practici menite să influențeze rezultatele la Evaluarea Națională, acuzând că unii elevi sunt lăsați intenționat corigenți sau sunt sfătuiți să nu participe la examen.

Potrivit acestuia, astfel de situații s-ar întâlni atât în mediul rural, cât și în mediul urban.

„Sunt școli care lasă corigenți în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Națională. Și în mediul rural, și în mediul urban”, a declarat Cornel Sandu, joi, 9 iulie 2026, într-o conferință de presă.

Inspectorul școlar general afirmă că unele unități de învățământ îi îndeamnă pe elevii cu rezultate mai slabe să nu se înscrie la Evaluarea Națională, chiar dacă participarea la examen le oferă prioritate în procesul de repartizare computerizată.

„Sunt școli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Națională, deși au prioritate la repartiția națională cei care susțin examenul, indiferent de mediu”, a spus acesta.

În opinia sa, modificările din sistemul de admitere, în condițiile în care toate locurile sunt repartizate la liceu, au diminuat avantajul pe care îl aveau elevii care susțineau examenul.

„Acum, acest avantaj nu mai există, pentru că toate locurile sunt la liceu. Nu mai avem locuri la școala profesională. Totuși, prima dată sunt repartizați cei care au susținut Evaluarea Națională”, a explicat inspectorul școlar general.

Cornel Sandu a oferit și un exemplu pe care îl consideră sugestiv pentru amploarea fenomenului.

„Nu se explică altfel de ce, într-o clasă în care au terminat 10 copii, la Evaluarea Națională s-au înscris doar patru, iar toți au promovat. De ce ceilalți șase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intrați și fără. N-are rost să mai veniți»”, a afirmat Cornel Sandu.

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