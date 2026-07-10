Amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar cinci zile date de ANPC: Mai mult de 1.300 de operatori economici, verificați. Ce au descoperit inspectorii
Amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar cinci zile date de ANPC: Mai mult de 1.300 de operatori economici, verificați. Ce au descoperit inspectorii
În doar cinci zile, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 1.300 de operatori economici din întreaga țară și au aplicat sute de sancțiuni, în urma neregulilor descoperite privind siguranța alimentelor.
În urma controalelor, 20 de operatori au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor.
Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 6–10 iulie și au vizat verificarea modului în care sunt respectate normele privind comercializarea produselor și prestarea serviciilor de alimentație publică și agrement.
Potrivit ANPC, comisarii au aplicat 746 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,7 milioane de lei, și au emis alte 564 de avertismente. Valoarea produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 11 milioane de lei.
Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 220.000 de lei și oprirea temporară a comercializării unor produse în valoare de peste 108.000 de lei.
În cazul a 20 de operatori economici, ANPC a decis suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.
Printre cele mai grave nereguli identificate în timpul controalelor se numără comercializarea unor produse alimentare care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Comisarii au descoperit produse din carne cu depuneri de mucegai, carne, produse din carne, lapte și produse lactate cu termenul-limită de consum depășit, precum și pește care prezenta modificări evidente de aspect, textură și miros.
De asemenea, au fost găsite ouă cu coaja spartă și impurități aderente, produse alimentare fără elemente de identificare și etichetare, produse congelate cu acumulări excesive de gheață în ambalaj și produse vegetale depreciate, cu urme de lovire și strivire.
Inspectorii au mai identificat plante ornamentale comercializate într-o stare avansată de ofilire.
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