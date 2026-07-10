FOTO | U.M. 01760 Sebeș, pe podium la prima ediție a minicampionatului de fotbal „Cupa 14 Iulie”

U.M. 01760 Sebeș, pe podium la prima ediție a minicampionatului de fotbal „Cupa 14 Iulie”

Echipa U.M. 01760 Sebeș s-a clasat pe locul al II-lea în cadrul primei ediții a minicampionatului de fotbal „Cupa 14 Iulie”, competiție desfășurată în perioada 6–10 iulie, la inițiativa Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, în colaborare cu Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu.

Turneul, organizat cu prilejul Zilei Transmisioniștilor, a reunit echipe reprezentative din mai multe unități militare din țară, într-o competiție caracterizată de fair-play, spirit de echipă și profesionalism.

Clasamentul final a fost următorul:

*Locul I – U.M. 01751 Râșnov

*Locul II – U.M. 01760 Sebeș

*Locul III – U.M. 01769 Bacău

*Locul IV – U.M. 01606 Sibiu

Pe lângă echipele clasate pe primele locuri, la competiție au participat și reprezentativele U.M. 02415 București, U.M. 02638 București, U.M. 01704 București, U.M. 01013 Târgu Cărbunești, U.M. 01612 Sibiu și U.M. 02692 București.

Credit foto: Mirela Stoian, Alina Mureșan

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