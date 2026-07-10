FOTO | Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în sănătatea dumneavoastră!”
Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în sănătatea dumneavoastră!”
Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au trecut de pragul de 85%, a anunțat vineri, 10 iulie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia funcționează direct în subordinea Consiliului Județean Alba. Această autoritate locală asigură managementul asistenței medicale și finanțarea investițiilor majore, precum noul corp de spital aflat în construcție.
„Se lucrează intens la finisajele interioare, iar progresele sunt vizibile față de luna trecută. O bună parte din aparatura medicală este deja montată, iar o altă parte se află în depozitele spitalului și va fi montată pe măsură ce lucrările avansează.
În curând vom avea o nouă unitate medicală, mai modernă și mai bine dotată, cu secții noi de cardiologie intervențională, oncologie, radioterapie oncologică, hematologie și îngrijiri paliative, precum și un nou heliport modern pentru urgențele majore care necesită transfer cu elicopterul.
Multe dintre afecțiunile pentru care bolnavii merg acum la Cluj, Târgu Mureș sau Timișoara vor putea fi tratate chiar aici, la noi acasă, cu aparatură ultramodernă și servicii de calitate.
Investim în sănătatea dumneavoastră! Alba nu stă pe loc!”, a detaliat Ion Dumitrel într-o postare din mediul online, după o vizită pe șantier.
foto: Ion Dumitrel / Facebook
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