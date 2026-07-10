DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026

Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia Un tânăr din județul Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, […]