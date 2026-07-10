DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 BLAJ, Strada GHEORGHE BARITIU TOTAL 21/07/2026 09:00 – 21/07/2026 12:00
2 BUCERDEA GRANOASA – Strada IOAN MAIORESCU TOTAL, Strada CALEA BLAJULUI TOTAL, Strada 1 DECEMBRIE partial 21/07/2026 12:00 – 21/07/2026 15:10
3 RIMETEA, COLTESTI, Strada PRINCIPALA PARTIAL 22/07/2026 08:30 – 22/07/2026 15:00
4 SANCEL – Strada T.VLADIMIRESCU TOTAL, Strada MIHAI EMINESCU partial, Strada ION CREANGA TOTAL, Strada GARII TOTAL, Strada D.GHEREA TOTAL 22/07/2026 09:00 – 22/07/2026 17:00
5 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 23/07/2026 09:00 – 23/07/2026 17:00
6 CIUGUD, SEUSA – Strada MUSETELULUI, Strada LILIACULUI, Strada LALELELOR, Strada IOAN OPREAN, Strada BRANDUSEI 24/07/2026 09:00 – 24/07/2026 17:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 13.07-19.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 SANTIMBRU, COSLARIU, Strada PRINCIPALA 15/07/2026 08:00 – 15/07/2026 15:00
2 CRICAU, Strada PRINCIPALA PARTIAL 16/07/2026 08:00 – 16/07/2026 15:00
3 TEIUS – ZONA EPURARE APA, Strada ROSIORI, Strada HOREA PARTIAL, Strada DECEBAL PARTIAL, Strada CRISAN PARTIAL, Strada CLOSCA, Strada ALEEA SPORTIVA 17/07/2026 08:00 – 17/07/2026 15:00
4 CIUGUD, DRAMBAR – Strada TARNAVEI, Strada NICOLAE GIOSAN, Strada MURESULUI, Strada ARIESULUI 17/07/2026 08:00 – 17/07/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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