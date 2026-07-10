Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Întreruperile programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 BLAJ, Strada GHEORGHE BARITIU TOTAL 21/07/2026 09:00 – 21/07/2026 12:00
2 BUCERDEA GRANOASA – Strada IOAN MAIORESCU TOTAL, Strada CALEA BLAJULUI TOTAL, Strada 1 DECEMBRIE partial 21/07/2026 12:00 – 21/07/2026 15:10
3 RIMETEA, COLTESTI, Strada PRINCIPALA PARTIAL 22/07/2026 08:30 – 22/07/2026 15:00
4 SANCEL – Strada T.VLADIMIRESCU TOTAL, Strada MIHAI EMINESCU partial, Strada ION CREANGA TOTAL, Strada GARII TOTAL, Strada D.GHEREA TOTAL 22/07/2026 09:00 – 22/07/2026 17:00
5 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 23/07/2026 09:00 – 23/07/2026 17:00
6 CIUGUD, SEUSA – Strada MUSETELULUI, Strada LILIACULUI, Strada LALELELOR, Strada IOAN OPREAN, Strada BRANDUSEI 24/07/2026 09:00 – 24/07/2026 17:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 13.07-19.07.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 SANTIMBRU, COSLARIU, Strada PRINCIPALA 15/07/2026 08:00 – 15/07/2026 15:00
2 CRICAU, Strada PRINCIPALA PARTIAL 16/07/2026 08:00 – 16/07/2026 15:00
3 TEIUS – ZONA EPURARE APA, Strada ROSIORI, Strada HOREA PARTIAL, Strada DECEBAL PARTIAL, Strada CRISAN PARTIAL, Strada CLOSCA, Strada ALEEA SPORTIVA 17/07/2026 08:00 – 17/07/2026 15:00
4 CIUGUD, DRAMBAR – Strada TARNAVEI, Strada NICOLAE GIOSAN, Strada MURESULUI, Strada ARIESULUI 17/07/2026 08:00 – 17/07/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

10 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 iulie 2026

De

10 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 10 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Campanie de prevenire în Alba: Polițiștii au discutat cu peste 320 de copii și cadre didactice despre bullying și cyberbullying

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 iulie 2026

De

Campanie de prevenire în Alba: Polițiștii au discutat cu peste 320 de copii și cadre didactice despre bullying și cyberbullying Peste 320 de copii și cadre didactice din județul Alba au participat, în primele zece zile ale lunii iulie, la activități de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului, organizate de polițiști în cadrul campaniei naționale „Când […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

10 iulie 2026

De

Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia Un tânăr din județul Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult