VIDEO | Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea”

Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea”

Momente tensionate și schimburi dure de replici au avut loc, joi, în cadrul ședinței Comisiei pentru Dialog Social, desfășurate la Prefectura Alba. În centrul discuțiilor s-au aflat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, și președintele AIDA-TL, Ioan Iancu Popa, care au avut un schimb de acuzații pe tema transportului public local.

Mai exact, Ioan Iancu Popa a făcut o “trecere în revistă” a disputelor dintre AIDA-TL și Primăria Alba Iulia privind delegarea serviciului de transport public. Acesta a susținut că neînțelegerile datează încă din 2020, când, potrivit afirmațiilor sale, primarul Gabriel Pleșa ar fi refuzat delegarea gestiunii transportului și ar fi contestat procedura de achiziție:

,,În perioada respectivă era în derulare achiziția publică pentru delegarea gestiunii de transport public. Ședință în care, cine a făcut achiziții știe ce înseamnă lucrul ăla, cereau documente încă în scris, cerea de la comisie și comisia lucra la evaluare. Deci el nici nu știa ce înseamnă contractul și el îl reclama. Bineînțeles că, după aceea, fiecare și-a finalizat achiziția, fiecare UAT a luat hotărâri pentru delegare. Domnul Pleșa a refuzat și, până la urmă, în Consiliul Local, unde am fost prezent acolo, să le spun: dacă nu, o să le plătim la operator servicii pe care nu le va efectua. Deci ăsta e începutul.

De la început și-a dorit un contract cu nu știu cine și, într-adevăr, a depus un document la Consiliul Local, dintr-o ședință, fiindcă a ieșit să ia dânsul holografe, secretarul să-l bage să le arate că, uite, Livo Dario face, cu nu știu câți bani puțini.”, a povestit președintele AIDA-TL.

Președintele AIDA-TL: Alba Iulia a pierdut 8 milioane de euro

Totodată, Iancu Popa a mai precizat și că Primăria Alba Iulia că ar fi folosit documente ale asociației fără acordul acesteia pentru accesarea unor finanțări prin PNRR și a susținut că municipiul ar fi pierdut ulterior un proiect de aproximativ 8 milioane de euro:

,,Nu vi s-a spus cu subiect și predicat că, pe PNRR, municipiul Alba Iulia, împreună cu comuna Ciugud, au depus un proiect, cu parteneriat. Nu era o problemă, dar surpriza: cu documentele asociației, fără aprobare. Un lucru foarte grav să folosești documentele unei asociații fără aprobarea lor. Tot cu contractul de delegare al asociației s-a depus un proiect de 8 milioane de euro, sume prealocate municipiului Alba Iulia să-și facă autobază pentru transport. Am făcut și la domnul Crețu. Și a spus domnul Crețu, domnul primar, că, atunci când o să-și semneze contractul, o să solicităm documentele necesare. Și, într-adevăr, s-au cerut 19 documente, dintre care 3 aparțineau AIDA și operatorului. Au depus 16, iar cele 3 li s-au cerut încă o dată să le depună. Și și-au retras proiectul. Alba Iulia a pierdut 8 milioane de euro.”, a mai spus președintele AIDA-TL.

Gabriel Pleșa: ,,Mințiți cum respirați”

După aceste afirmații, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a răspuns prin a spune că: ,,Nu mai vorbiți prosti domnule. Nu ne-am retras. Mințiți cum respirați.”, apoi au urmat mai multe schimburi de replici.

Într-un final, Gabriel Pleșa s-a apărat de afirmațiile făcute de președintele AIDA-TL, spunând că: ,,Alba Iulia nu a pierdut nici un ban. Acel proiect se va repune într-o altă locație e foarte simplu. Din cauza faptului ca sunt acele vestigii, care sunt pe 80-90% pe acel teren, se mută doar locația. Nu au treabă una cu alta. Sunt aberații”.

Schimbul de replici a continuat cu președintele AIDA-TL care a spus că într-o zi în care era plecat, Gabriel Pleșa a organizat o ,,Cina cea de Taină”, reclamându-l la ,,toate instituțiile statului”.

La rândul lui, primarul din Alba Iulia a transmis că ,,noi am zis foarte clar prin HCL că ieșim din AIDA-TL pe 8 ianuarie. Așa am decis. Noi nu ne băgăm peste treaba voastră. Nu încercați să vă băgați peste ceea ce am făcut noi.”

A urmat intervenția prefectului județului Alba, Nicolae Albu, care a încercat să detensioneze discuțiile și a făcut apel la dialog între toate părțile implicate. El a subliniat că prioritatea trebuie să fie identificarea unor soluții pentru asigurarea transportului public și protejarea intereselor călătorilor și ale angajaților:

„Nu toate discuțiile pe care le avem au un final. Cred că v-ați răcorit și v-ați spus oful. Trebuie să vă puneți la masă, AIDA, primăriile și transportatorii, și să găsiți soluții. În spiritul legii, gândiți-vă la cei care nu beneficiază de transport și la cei care nu își iau salariile. Noi vom face o analiză foarte clară și vom veni cu o recomandare. Trebuie să vă puneți la masă, să găsiți soluții, să vă ascultați și să găsim soluții. Dacă cineva a greșit, va și plăti. Până atunci, haideți să vedem care este scopul acestor întâlniri. Ne vom mai vedea ori de câte ori se impune.”

Stanciu Stelian, liderul de sindicat de la Apulum: Trei fabrici nu vor mai putea să își desfășoare activitatea

În acest punct al discuției, Stanciu Stelian, lider de sindicat la Apulum, a intervenit, afirmând că, în cazul în care transportul local va fi suspendat în toate localitățile membre AIDA-TL, trei fabrici nu își vor mai putea desfășura activitatea:

„Situația prezentată aici este parțială. Toți ne-am referit la cetățenii din Alba Iulia. Nu ne referim la cele trei fabrici care nu își pot desfășura activitatea. Aici este o problemă extrem de gravă. Deci, dacă de vineri încolo nu vor mai fi aduși navetiștii care lucrează, domnule primar, conflictul ăsta trebuia să-l declanșați în ianuarie, anul viitor, când aveați licență și toate cele.”

La auzul acestor afirmații, Gabriel Pleșa a răspuns că administrația locală nu a declanșat această problemă.

Liderul de sindicat de la Apulum a continuat, susținând că, de fapt, administrația din Alba Iulia a declanșat această situație deoarece „nu i-ați plătit” și că, din acest motiv, cele trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea.

Discuția dintre liderul de sindicat de la Apulum și Gabriel Pleșa a continuat cu schimburi de replici și contradicții pe aceeași temă. În timpul dezbaterii, edilul l-a numit pe Stanciu Stelian „avocatul diavolului”, în timp ce liderul de sindicat i-a cerut primarului să „plătească banii” către STP.

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