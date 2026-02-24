Ministrul Finanțelor: „Programul de relansare economică totalizează aproximativ 5 miliarde de euro, este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 22 februarie 2026, despre Programul de relansare economică, că este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor, precizând că totalizează aproximativ 5 miliarde de euro.

„Acest pachet de relansare economică e foarte important pentru că el nu vizează doar anul 2026, el demonstrează faptul că România are o viziune în privinţa modului în care vrea să finanţeze anumite domenii strategice. În primul rând, că România îşi schimbă modalitatea de atragere a investiţiilor străine, creează instrumente prin care să atragă investiţii mai mari de 200 de milioane de euro, nu aveam astfel de instrumente.

Am creat o schemă pentru proiecte strategice, în care investitorii mari, care vin şi trebuie să ia o decizie, să vină în Polonia, să vină în Ungaria, să vină în Bulgaria, să vină în România, să existe acest meniu de investiţi strategice în care cu un investitor să poţi să discuţi în timp real şi să poţi să îi oferi anumite lucruri – un credit fiscal, o parte grant, facilităţi pentru localizare. Toate lucrurile astea nu erau puse într-un singur act normativ. De această dată, sunt într-un act normativ şi România îşi creează instrumentele de a privi zona de investiţii străine directe într-un alt mod”, a explicat ministrul Finanţelor, la TVR Info, potrivit News.ro.

„Am gândit-o de la zona strategică până la micul antreprenor, de la modificări care să ajute antreprenorul care are o microîntreprindere, să-i facem în viaţa mai uşoară, să aibă o cotă unică pentru microîndreprindere, să nu mai aibă două cote, să aiba 1% taxare. Practic, am redus taxarea la microîntreprinderi. Să poate să revină la regimul de microîntreprindere dacă a trecut de 100.000 de euro, pentru că până acum nu mai putea să revină.

Odată ce trecea de 100.000 de euro, pentru că până acum, nu se mai întorcea. Să îi permitem ca, din vânzarea unei imobilizări, că e vorba de o maşină sau casă pe care le deţine pe firmă, să nu depăşească plafonul, dacă această vânzare e ocazională. De asemenea, să reglăm situaţia cu contractele individuale de muncă, concediile medicale, pentru că acolo dacă mergea de două ori în concediu unicul angajat al micro, îşi puteau pierde statutul de micro. Toate aceste lucruri cumulate ajută foarte mult micro-întreprinderile”, a mai spus ministrul Fianțelor.

Acesta a anunțat că va fi prioritizată zona de resurse minerale, în special mineralele critice: „Vorbim de cupru, de grafen, de minerale importante asupra cărora atenţia în lume a devenit mult mai mare”, a detaliat Alexandru Nazare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI