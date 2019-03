Ministrul Finanţelor, despre pensii şi salarii în 2019: ”Plăţile la zi se vor face fără niciun fel de sincopă”

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a dat asigurări, sâmbătă, că vor fi bani de pensii şi salarii până la finele anului, și a spus că plăţile se vor face fără niciun fel de sincopă.

“Vreau să-i asigur pe toţi pensionarii, pe toţi salariaţii, toţi care aşteaptă din partea statului un sprijin: plăţile la zi la pensii şi salarii toate se vor face fără niciun fel de sincopă, pentru că noi asta am făcut an de an, ne-am ţinut de promisiune. Cu toate că sunt aceste voci care încearcă să inducă temeri în rândul populaţiei”, a spus Eugen Teodorovici.

Pensiile s-au mărit în 2019 iar noile taloane de pensie măriet ar fi fost deja tipărite. În plus, legea pensiilor va fi implementată până în luna septembrie conform ministrului Muncii Marius Budăi.

Budăi a declarat recent că bugetul pensiilor este excendentar și nu trebuie suplimentat de la bugetul de stat.

Sursa: romaniatv.net