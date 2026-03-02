Ministrul Energiei: „Nu există niciun motiv ca preţul carburanților la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, 2 martie 2026, în legătură cu apariţia unor zvonuri privind creşterea preţului la combustibil în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu că nu există, la acest moment, niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei.

„Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a afrimat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Bogdan Ivan a adăugat că în prezent statul este în alertă, a făcut aceste lucruri încă de la începutul conflictului de sâmbătă şi a lucrat permanent cu toţi colegii din guvern pe această temă şi nu există motive pentru ca preţurile să ajungă la 10 lei.

Bogdan Ivan a amintit că o situaţie similară a fost anul trecut, în luna octombrie, în contextul sancţiunilor împotriva Lukoil, cu închiderea Rafinăriei Petrotel, când „unii au speculat, de asemenea” că motorina şi benzina vor ajunge la 10 lei la pompă.

„După ce am luat acelaşi tip de măsuri şi atunci, preţurile nu au crescut. Aşa că vreau să fie foarte clar, ceea ce înseamnă conflict internaţional care nu poate să fie influenţat de România e un lucru şi poate să influenţeze, dar într-o marjă destul de redusă, dar tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internaţional doar pentru a creşte artificial preţurile îi blocăm ci toate instrumentele statului români”, a spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei a spus că şi în cazul gazelor, România, „din fericire”, este ţara care produce aproximativ 90% din gazele pe care le consumă în momentul de faţă.

„Din acest motiv este extrem de important pentru strategia de securitate energetică a României în perioada următoare să ne asigurăm, pe de o parte, că producem suficiente gaze pentru piaţa internă şi doi să ne diversificăm capacităţile de aprovizionare cu gaze, atât în România, cât şi în întreaga regiune. Şi acest lucru vine, după ce tocmai m-am întors de la Washington şi am semnat un acord extrem de important la nivel regional pentru diversificarea surselor de gaze naturale, care pot să vină şi din Statele Unite, care nu sunt afectate de potenţialul conflict din Orientul Mijlociu şi care pot veni ca o contrapondere la gazele ruseşti. Vorbim de o piaţă în care astăzi, la nivel naţional, noi ne acoperim aproximativ 90% din consumul intern. Iar în clipa în care avem deja acest mecanism transpus în transparenţă, care să fie activ de la 1 aprilie 2026, cu preţ reglementat atât la producător, cât şi la transportator, distribuitor, furnizor, vorbim despre o stabilitate în preţ şi în momentul de faţă este evident, avem un preţ pe piaţă, dar indiferent de preţul din piaţă, în România gazele naturale pentru populaţie se vând la un preţ plafonat, ceea ce automat va duce la stabilitatea preţului şi indiferent de contexte, nu va putea să crească acest preţ”, a explicat Bogdan Ivan.

Ivan a adăugat că actul normativ despre care vorbeşte a pus să fie trecut în transparenţă, s-a discutat despre el, a fost prezentat şi urmează să fie adoptat, dacă nu joia asta, cel târziu săptămâna viitoare, joi, într-o şedinţă de guvern.

„Vorbim despre o piaţă liberă şi în momentul de faţă vorbim despre mecanisme foarte coerente de piaţă, iar ceea ce este foarte clar, acum, cu excepţia, Cotaţiei Internaţionale a Petrolului, cu excepţia situaţiei în care depindem de anumite importuri în cazul motorinei, există în momentul de faţă acest risc, dar nu unul în care să avem o creştere cu 30% a preţului carburanţilor, aşa cum speculau unii specialişti prin presă. Exclud acest scenariu, vreau să fie foarte clar, vreau să elimin scenariul în care se introduce panică la nivel naţional, pe un scenariu care sper să nu dureze încă foarte mult”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a spus că România este pregătită pentru a face faţă, cu depozitele care sunt astăzi la nivel naţional, la toţi operatorii economici şi cu depozitele de urgenţă pe care le are şi pot fi eliberate în situaţii excepţionale prin ordin al ministrului Energiei, să ţină „un preţ stabil la motorină şi la benzină”.

„Şi, dincolo de cotaţiile pe care tocmai le-am expus, suntem în situaţia în care atât Consiliul Concurenţei, cât şi ANAF şi ANPC se ocupă în mod corect pentru verificarea aplicării legii, pentru evitarea situaţiei de speculă în acest moment în care se poate invoca conflictul internaţional din Orientul Mijlociu, pentru a creşte artificial preţul la pompă. Noi ne ocupăm de acest lucru. Se ocupă toate instituţiile de acest lucru în momentul în care au şi echipe în teren, dar au şi echipe care verifică documente, preţul de achiziţie şi sunt cu ochii pe acest subiect”, a avertizat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a amintit situaţia similară de anul trecut, când de asemenea era „mare panică” din partea unor specialişti care spuneau că va creşte preţul până la 10 lei.

„Am procedat exact la fel pentru a stabiliza lucrurile, cu aceleaşi instituţii şi cu aceleaşi mecanisme legale pe care le au aceste instituţii şi am stabilizat preţul. La fel în această situaţie, pe lângă relaţie directă cu aceste autorităţi de forţă ale statului român care îşi fac treaba foarte aplicat şi care au rolul clar de a proteja consumatorul final, că de asta suntem aici, să-i protejăm pe cei de acasă, pentru situaţia în care va escalada acest conflict”, a explicat Bogdan Ivan.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI