Ministrul Energiei: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunţat că România a primit derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil.

„Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat, la Antena 3, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, cherosen pentru România.

„E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România”, a mai declarat ministrul.

Ministrul a subliniat că „niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România. Vorbim despre petrol care va ajunje din alte state şi în acelaşi timp niciun leu nu va ajuge înapoi în Federaţia Rusă”, a declarat Bogdan Ivan, explicând că există un mecanism la Ministerul Energiei de supraveghere a tuturor operaţiunilor.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

