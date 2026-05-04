VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”

Preşedintele Nicuşor Dan a dat, luni, 4 mai 2026 asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcţioneze.

„Ştiu exact ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, 5 mai 2026 împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moţiunea intitulată `STOP Planului Bolojan”, iniţiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR şi PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulţumirilor legate de reformele administrative şi vânzarea unor active ale statului.

Soarta lui Ilie Bolojan care părea decisă în ziua depunerii moţiunii care are 254 de semnături, cu peste 20 mai mult decât necesarul, încă se joacă, cu mai puţin de 24 de ore înainte de votul final, scrie News.ro.

video: Administrația Prezidențială a României

foto: arhivă

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani

Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani Primăria Alba Iulia, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, reamintește cetățenilor că prima carte de identitate electronică se eliberează gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani.

APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), pe baza datelor de înmatriculare publicate de DGPCI, anunță că luna aprilie a adus o creștere moderată a pieței autoturismelor noi, de 2,7%, dar și o

Reguli noi pentru câini și pisici în UE: Fără lanț, microcipare obligatorie, și reproducere controlată. Ce trebuie să mai ştie proprietarii Uniunea Europeană strânge lesa… pentru stăpânii de câini și pisici şi impune reguli mai dure: fără lanţ, cu microcip şi cu reproducerea atent controlată. Autorităţile spun că e un pas înainte pentru bunăstarea animalelor.

