Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani

Primăria Alba Iulia, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, reamintește cetățenilor că prima carte de identitate electronică se eliberează gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Măsura este parte a procesului de digitalizare și de modernizare a serviciilor publice.

Gratuitatea este valabilă până în luna august 2026.

„Cartea de identitate electronică este un document modern, securizat, cu cip, care permite acces rapid la servicii publice digitale, poate fi utilizată ca document de călătorie în UE și simplifică interacțiunea cu instituțiile statului.

Primăria Alba Iulia încurajează cetățenii să opteze pentru acest tip de document”, se arată într-o comunicare publică de luni, 4 mai 2026, a administrației locale din Alba Iulia.

sursa foto: Primăria Alba Iulia

