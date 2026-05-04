Actualitate

Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani

Primăria Alba Iulia, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, reamintește cetățenilor că prima carte de identitate electronică se eliberează gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Măsura este parte a procesului de digitalizare și de modernizare a serviciilor publice.

Gratuitatea este valabilă până în luna august 2026.

„Cartea de identitate electronică este un document modern, securizat, cu cip, care permite acces rapid la servicii publice digitale, poate fi utilizată ca document de călătorie în UE și simplifică interacțiunea cu instituțiile statului.

Primăria Alba Iulia încurajează cetățenii să opteze pentru acest tip de document”, se arată într-o comunicare publică de luni, 4 mai 2026, a administrației locale din Alba Iulia.

sursa foto: Primăria Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

4 mai 2026

De

Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze” Preşedintele Nicuşor Dan a dat, luni, 4 mai 2026 asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să […]

Citește mai mult

Actualitate

APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), pe baza datelor de înmatriculare publicate de DGPCI, anunță că luna aprilie a adus o creștere moderată a pieței autoturismelor noi, de 2,7%, dar și o […]

Citește mai mult

Actualitate

Reguli noi pentru câini și pisici în UE: Fără lanț, microcipare obligatorie, și reproducere controlată. Ce trebuie să mai ştie proprietarii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

Reguli noi pentru câini și pisici în UE: Fără lanț, microcipare obligatorie, și reproducere controlată. Ce trebuie să mai ştie proprietarii Uniunea Europeană strânge lesa… pentru stăpânii de câini și pisici şi impune reguli mai dure: fără lanţ, cu microcip şi cu reproducerea atent controlată. Autorităţile spun că e un pas înainte pentru bunăstarea animalelor. […]

Citește mai mult