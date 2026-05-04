FOTO | Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari

Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari

Weekend-ul trecut a avut loc o acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea, la care au participat peste 120 de voluntari.

În acest weekend s-a desfășurat acțiunea de igienizare din zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea. Nu a fost doar o zi petrecută în natură, ci un gest de responsabilitate colectivă față de locurile pe care le iubim. Munții rămân curați doar dacă facem acest pas împreună, iar rezultatele de astăzi demonstrează că schimbarea este posibilă, se arată într-un comunicat transmis de Școala de supraviețuire montană Flo Adventure Cluj Napoca.

Peste 120 de voluntari s-au mobilizat pentru acest obiectiv: comunitatea 4×4 & Enduro, localnici inimoși și echipele coordonatoare.

Acțiunea a fost organizată cu ajutorul Primăriei Poșaga, ocolul Silvic Muntele Mare și echipa Echipa Flo Adventure & Comunitatea 4×4.

