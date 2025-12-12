Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem”

Ministerele din România se află în discuții cu Comisia Europeană pentru a face bursele sociale ale studenților să fie finanțate din fonduri europene. O alocare de 60 de milioane de euro pentru 2026 este ținta ministrului Educației, Daniel David.

„În aceste zile, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au loc discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Comisia Europeană, pentru a identifica soluţiile de alocare financiară – prin fonduri europene – cu scopul de a susţine bursele sociale ale studenţilor”, a declarat ministrul.

Este vorba despre bursele sociale acordate atât în universitățile de stat, cât și în cele private. Daniel David a explicat că actuala criză fiscal-bugetară a impus adoptarea unor măsuri dificile, printre care și ajustarea fondului de burse. Totuși, aceste decizii au fost considerate necesare pentru a stabiliza sistemul educațional.

„Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit şi redimensionarea fondului de burse pentru studenţi). Unele măsuri au fost luate ca soluţii fiscal-bugetare imediate, salvatoare, altele pentru a prefigura şi reforme pe termen lung.”

Potrivit ministrului, cele 60 de milioane de euro propuse ar readuce fondul de burse la nivelul anilor 2024–2025, chiar și după ajustări, și l-ar face cu aproximativ 35% mai mare decât cel din 2023.

„Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem şi, în acest sens, începem cu studenţii. (…) Acest demers, care ţinteşte componenta socială, atât pentru studenţii de la buget, cât şi pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenţii, ci şi să reducă presiunea pe contribuţia universităţilor, care ar putea să fie orientată şi spre performanţă”, a precizat Daniel David.

„În discuţiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăţi să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie)”, a mai transmis Daniel David.

