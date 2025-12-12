Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem”
Ministerele din România se află în discuții cu Comisia Europeană pentru a face bursele sociale ale studenților să fie finanțate din fonduri europene. O alocare de 60 de milioane de euro pentru 2026 este ținta ministrului Educației, Daniel David.
Citește și: Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare”
„În aceste zile, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au loc discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Comisia Europeană, pentru a identifica soluţiile de alocare financiară – prin fonduri europene – cu scopul de a susţine bursele sociale ale studenţilor”, a declarat ministrul.
Este vorba despre bursele sociale acordate atât în universitățile de stat, cât și în cele private. Daniel David a explicat că actuala criză fiscal-bugetară a impus adoptarea unor măsuri dificile, printre care și ajustarea fondului de burse. Totuși, aceste decizii au fost considerate necesare pentru a stabiliza sistemul educațional.
„Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit şi redimensionarea fondului de burse pentru studenţi). Unele măsuri au fost luate ca soluţii fiscal-bugetare imediate, salvatoare, altele pentru a prefigura şi reforme pe termen lung.”
Potrivit ministrului, cele 60 de milioane de euro propuse ar readuce fondul de burse la nivelul anilor 2024–2025, chiar și după ajustări, și l-ar face cu aproximativ 35% mai mare decât cel din 2023.
„Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem şi, în acest sens, începem cu studenţii. (…) Acest demers, care ţinteşte componenta socială, atât pentru studenţii de la buget, cât şi pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenţii, ci şi să reducă presiunea pe contribuţia universităţilor, care ar putea să fie orientată şi spre performanţă”, a precizat Daniel David.
Ministrul a precizat că cele 60 de milioane de euro propuse ar readuce fondul de burse la nivelul din anii 2024–2025, chiar și după ajustările operate, și l-ar face cu aproximativ 35% mai mare decât în 2023.
„În discuţiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăţi să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie)”, a mai transmis Daniel David.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică Prețul energiei electrice s-a scumpit cel mai mul în noiembrie, mai exact, 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% […]
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, […]
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România Un caz de lepră a fost confirmat ieri la Cluj-Napoca, iar alte trei sunt investigate, după ce patru femei originare din Asia, angajate la un salon SPA din oraș, au prezentat leziuni cutanate suspecte, a anunțat Ministerul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică Prețul energiei electrice s-a...
Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem”
Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să...
Știrea Zilei
FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți
O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
Curier Județean
Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori. Amenzi de peste 17.000 lei, în urma acțiunii pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori....
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat Un...
Politică Administrație
FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Opinii Comentarii
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune Sfântul Spiridon,...
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...