Unul din doi elevi din România, în zona analfabetismului funcțional: Jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu
Unul din doi elevi din România se situează în zona analfabetismului funcțional, iar jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu.
Matematica rămâne una dintre disciplinele care deschid cele mai multe uși în carieră, de la domenii tehnice și medicale până la economie sau chiar arte. Cu toate acestea, realitatea din școlile din România arată un contrast puternic între elevii de top și majoritatea care întâmpină dificultăți serioase.
Rezultatele evaluărilor internaționale, precum testele PISA, scot la iveală o problemă profundă: la vârsta de 15 ani, aproximativ unul din doi elevi nu reușește să calculeze un procent simplu. Această situație ridică semne de întrebare legate de modul în care este predată matematica și de cât de bine reușesc elevii să aplice ceea ce învață în viața reală.
Diferențe majore între elevii de top și restul copiilor
În România există elevi olimpici care obțin rezultate excepționale la nivel internațional, dar și un număr foarte mare de copii care nu stăpânesc noțiuni de bază. Această discrepanță evidențiază un sistem educațional în care performanța de elită coexistă cu dificultăți majore la nivel general.
Specialiștii atrag atenția că mulți elevi ajung să nu înțeleagă concepte simple, precum calcularea unui procent, ceea ce îi plasează în zona analfabetismului funcțional. Această problemă nu ține doar de memorare, ci mai ales de lipsa înțelegerii și a aplicabilității practice.
Profesorii subliniază faptul că matematica este prezentă în viața de zi cu zi, însă interesul copiilor scade odată cu înaintarea în școală. Deși mulți descoperă jocuri și activități bazate pe cifre la vârste mici, parcursul educațional nu reușește întotdeauna să mențină această curiozitate.
Soluții propuse: învățarea prin joc și aplicabilitate practică
Pentru a face matematica mai accesibilă, tot mai multe inițiative propun metode interactive de predare. Un eveniment organizat la București a reunit profesori, părinți, elevi și organizații interesate să găsească soluții concrete pentru această problemă.
Una dintre direcțiile principale este transformarea matematicii într-o experiență mai apropiată de interesele elevilor. Predarea prin joc, competițiile și exemplele din viața reală pot crește semnificativ implicarea copiilor. Compararea procesului de învățare cu un „campionat”, unde există etape și obiective clare, poate stimula motivația.
Elevii recunosc și ei utilitatea matematicii atunci când aceasta este legată de situații concrete, precum calcularea TVA-ului, gestionarea banilor sau măsurarea unor obiecte. În același timp, inițiativa personală joacă un rol important. Chiar și exercițiile zilnice, de câteva minute, pot face diferența în înțelegerea conceptelor.
Studiile arată că atât părinții, cât și elevii conștientizează importanța matematicii. Provocarea rămâne însă găsirea unor metode eficiente prin care această materie să devină mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru majoritatea copiilor.
