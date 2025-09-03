Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” vor boicota în data de 8 septembrie 2025 boicotarea începerii anului școlar prin neparticiparea la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026 și la niciun fel de activități specifice începutului de an școlar, a transmis pentru ziarulunirea.ro Bogdan Cârcoană, lider sindical FSE „Spiru Haret” Alba.
Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”
Sindicatele amintite au transmis un mesaj public adresat politicienilor și autorităților locale, cerându-le „să evite în 8 septembrie 2025 unitățile de învățământ”.
„Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, vă solicităm să faceți un gest de decență și respect: EVITAȚI UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT! Nu participați la festivitățile de deschidere a anului școlar și nu vă asociați cu evenimentele din această zi. Nu sunteți bineveniți!
Atitudinea partidelor din care faceți parte față de educație (prin tăierile bugetare, comasarea școlilor și creșterea normei didactice) a demonstrat o lipsă totală de respect față de revendicările noastre legitime și față de sistemul de învățământ.
Măsurile pe care Guvernul le-a promovat sub pretextul „reducerii cheltuielilor bugetare” au avut ca unic scop o politică de austeritate care lovește direct în calitatea actului educațional și în viitorul copiilor.
Voi, politicienii, mai ales în anii electorali, ați transformat scoala, dintr-un sanctuar al cunoașterii, într-un subiect de campanie; iar acum, în loc să vă asumați consecințele, doriți să pozați în binefăcători. Sărbătorirea deschiderii anului școlar, alături de profesorii și elevii pe care i-ați ignorat și i-ați umilit, ar fi o ofensă și o ipocrizie de neiertat. În loc să veniți să țineți discursuri goale, vă solicităm să susțineți protestul nostru. Vă cerem să înțelegeți că școala românească este în suferință și că gesturile dumneavoastră de imagine nu își mai au locul într-o zi marcată de o nemulțumire generală.
Știm, sunt primari care au fost alături de școală, care ar merita să fie în față noastră în această zi – primari care au alocat sume importante pentru școlile din localitățile pe care le gestionează. Acestora le mulțumim pentru implicare și sperăm să ne susțină și să ne înțeleagă demersul.
Mesajul zecilor de mii de cadre didactice este: NU VENIȚI LA FESTIVITĂȚI! Lăsați cadrele didactice, copiii și părinții să boicoteze prima zi de școală – o zi care, din cauza politicilor partidelor aflate la guvernare, va fi una de luptă, nu de sărbătoare! În acest fel, veți demonstra că ne sunteți alături, în aceste momente în care este în joc viitorul tinerelor generații și al României”, se arată în mesajul comun al sindicatelor din învățământ.
