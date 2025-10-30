Ministrul Educaţiei, despre organizarea examenului de titularizare din 2026: ,,Trebuie să avem şi vom avea”
Daniel David, Ministrul Educaţiei, a vorbit despre organizarea examenului de titularizare de anul viitor, menționând că ,,trebuie” avut acest examen.
,,O întrebare se leagă de titularizare şi dacă vom avea titularizare în condiţiile crizei fiscal-bugetare, anul viitor. Iar răspunsul direct este da, trebuie să avem şi vom avea. Pentru mine, aşa cum am spus, posturile în preuniversitar şi în universitar, deblocarea concursului pentru posturi, este fundamentală. Deci răspunsul simplu, da”, a spus ministrul Educaţiei, într-un clip pe Facebook.
Citește și: Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României. Fostă fondatoare a primului Spital de Copii pentru Cancer din România, promite reforme și deschidere
El a răspuns şi ce se întâmplă cu prima pentru cariera didactică. ,,Chiar zilele trecute am primit aprobarea Comisiei, am anunţat cu mai mult timp în urmă, pentru a folosi fondurile europene în acest sens. Odată ce avem această aprobare, începem demersurile interne pentru a putea acoperi această primă de carieră didactică. Acesta este şi mecanismul pe care vreau să-l folosesc, de fapt, şi pentru a completa zona de burse pentru studenţi, tot din fondurile europene”, a arătat ministrul.
Ministrul Daniel David a mai arătat ca de la începutul anului şcolar viitor, 2026-2027, să treacă bursele sociale spre instituţiile care ar trebui să se ocupe de acest lucru şi să degreveze profesorii de încărcătura birocratică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Valuri de CONCEDIERI în marile companii globale: Măsuri luate pe fondul scăderii încrederii şi al presiunii investiţiilor în AI
Valuri de CONCEDIERI în marile companii globale Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială, transmite agenția de preesăReuters, citată de News.ro. Giganți precum Amazon, Nestlé şi UPS au anunţat mii de disponibilizări, în timp ce consumul scade, iar investitorii cer […]
Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS: La decontare se vor aplica tarifele care se utilizează în ambulatoriul de specialitate
Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS Serviciile medicale oferite prin intermediul caravanelor, organizate alături de spitale, vor fi decontate, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Măsura este luată în condiţiile în care România nu are o strategie naţională de screening, iar acţiunile ONG-urilor descoperă multe dintre afecţiunile grave în comunităţile vulnerabile, […]
România, în vizorul Consiliului Europei: Discriminarea împotriva persoanelor LGBTI și romilor rămâne o problemă majoră
România, în vizorul Consiliului Europei pentru discriminare și ură anti-LGBT Consiliul Europei a transmis joi un set amplu de recomandări României, vizând consolidarea protecției împotriva discriminării și îmbunătățirea legislației privind drepturile persoanelor vulnerabile. În raportul realizat de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), România este încurajată să pună în aplicare un sistem național de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Valuri de CONCEDIERI în marile companii globale: Măsuri luate pe fondul scăderii încrederii şi al presiunii investiţiilor în AI
Valuri de CONCEDIERI în marile companii globale Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi...
Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS: La decontare se vor aplica tarifele care se utilizează în ambulatoriul de specialitate
Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS Serviciile medicale oferite prin intermediul caravanelor, organizate alături de spitale,...
Știrea Zilei
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa: „Vom organiza transportul în comun din Alba Iulia cu operator propriu, folosind autobuze și microbuze electrice”
Gabriel Pleșa: „Vom organiza transportul în comun din Alba Iulia cu operator propriu, folosind autobuze și microbuze electrice” Primarul municipiului...
FOTO-VIDEO | Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu
Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu Joi, 30 octombrie 2025, de...
Curier Județean
INCENDIU într-o localitate din Alba! Flăcările au izbucnit la un grajd. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU într-o localitate din Alba! Flăcările au izbucnit la un grajd. Pompierii intervin cu două autospeciale Un incendiu a izbucnit...
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. Două autoturisme, implicate
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. O singură mașină, implicată Un accident...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei, și...
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi 76 au fost răniţi
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi...