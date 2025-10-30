Ministrul Educaţiei, despre organizarea examenului de titularizare din 2026: ,,Trebuie să avem şi vom avea”

Daniel David, despre organizarea examenului de titularizare de anul viitor: ,,Trebuie să avem şi vom avea”

Daniel David, Ministrul Educaţiei, a vorbit despre organizarea examenului de titularizare de anul viitor, menționând că ,,trebuie” avut acest examen.

,,O întrebare se leagă de titularizare şi dacă vom avea titularizare în condiţiile crizei fiscal-bugetare, anul viitor. Iar răspunsul direct este da, trebuie să avem şi vom avea. Pentru mine, aşa cum am spus, posturile în preuniversitar şi în universitar, deblocarea concursului pentru posturi, este fundamentală. Deci răspunsul simplu, da”, a spus ministrul Educaţiei, într-un clip pe Facebook.

El a răspuns şi ce se întâmplă cu prima pentru cariera didactică. ,,Chiar zilele trecute am primit aprobarea Comisiei, am anunţat cu mai mult timp în urmă, pentru a folosi fondurile europene în acest sens. Odată ce avem această aprobare, începem demersurile interne pentru a putea acoperi această primă de carieră didactică. Acesta este şi mecanismul pe care vreau să-l folosesc, de fapt, şi pentru a completa zona de burse pentru studenţi, tot din fondurile europene”, a arătat ministrul.

Ministrul Daniel David a mai arătat ca de la începutul anului şcolar viitor, 2026-2027, să treacă bursele sociale spre instituţiile care ar trebui să se ocupe de acest lucru şi să degreveze profesorii de încărcătura birocratică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI