Ministrul Educației: „Degeaba dai multe teme care sunt prea grele, copilul nu le face și totul devine o corvoadă”. Câte ore ar trebui să dureze temele pentru acasă

Ministrul Daniel David: Temele nu trebuie să devină o corvoadă pentru elevi

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția că temele pentru acasă trebuie să fie relevante și bine dozate, pentru a atinge obiectivele educaționale. „Degeaba dai multe teme care sunt prea grele, copilul nu le face și totul devine o corvoadă”, a declarat ministrul într-un interviu pentru B1 TV pe 21 noiembrie 2025.

El a subliniat că temele sunt importante, mai ales cele obligatorii și suplimentare, dar fenomenul trebuie controlat. „Temele obligatorii sunt acolo, nu oprește nimeni profesorul să dea și teme suplimentare, care însă sunt facultative: copilul dacă dorește le face, dacă nu, nu”, a explicat Daniel David.

O noutate față de ordinul din 2016 este că directorul și dirigintele școlii trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim pentru teme: 1 oră pentru elevii din învățământul primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu. De asemenea, anual se va colecta feedbackul elevilor și părinților privind utilitatea și eficiența temelor.

Ministrul a precizat că temele mai ample sau de sinteză pentru o disciplină pot fi, în mod realist, maxim una pe modul. În plus, temele de vacanță și cele suplimentare sunt facultative, iar elevul nu este obligat să le facă.

„Orice profesor trebuie să înțeleagă că, dacă copiii văd temele ca pe un element negativ, indiferent ce teme le dai, efectele vor fi negative”, a mai declarat ministrul pentru adevarul.ro. Daniel David a mai adăugat că elevii își vor face cu plăcere temele scurte și relevante, spre deosebire de cele multe și dificile, care provoacă frustrare.

Anterior, ministrul avertizase că profesorii care dau prea multe teme ar putea fi sancționați administrativ de consiliile de administrație ale școlilor, dacă se constată că se abat de la regulamentele instituțiilor.

