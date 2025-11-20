Temele de vacanță nu vor mai fi obligatorii pentru elevii din ciclul primar și gimnaziu: Ministerul Educației a publicat Ordinul care schimbă regulile în şcoli

Ministerul Educației vine cu noi reguli în ceea ce privește temele pentru acasă, potrivit unui proiect aflat în consultare publică. Proiectul precizează că, în vacanțe, elevii din primar și gimnaziu nu ar trebui să primească teme, iar eventualele sarcini date în această perioadă sunt încadrate la categoria suplimentară, deci rămân opționale.

Regulile stabilesc două tipuri de teme, cele obligatorii, cu dificultate medie, și cele suplimentare, destinate recuperării sau pregătirii pentru performanță.

Proiectul menționează limite clare ale timpului de lucru: o oră pentru elevii din primar și două ore pentru cei din gimnaziu și liceu. Directorii și diriginții trebuie să verifice respectarea acestor limite și să colecteze anual feedback de la elevi și părinți.

Ministrul Educației a susținut în repetate rânduri că sarcinile pentru acasă trebuie dozate cu prudență. Acesta a afirmat recent că „ar trebui, la nivelul școlii, toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore”, subliniind că elevii lucrează mai eficient atunci când volumul este moderat. În primăvară, el a declarat că profesorii care depășesc limitele pot fi atenționați și sancționați administrativ, dacă abaterea este repetată.

În ultimele luni, ministerul a cerut școlilor să asigure coordonare între profesori pentru a evita suprasolicitarea elevilor. Părinților nemulțumiți li s-a recomandat să reclame situațiile întâi diriginților și directorilor, apoi inspectoratelor.

În dezbaterea publică au intervenit și directori sau profesori. Adriana Iancu, de la Școala Gimnazială nr. 206, consideră că temele îi ajută pe elevi „să își gestioneze timpul și atenția”. Dana Bobocea, de la Colegiul Național Grigore Moisil, afirmă că elevii trebuie să discute direct cu profesorul atunci când nu înțeleg o sarcină, notează Edupedu.

Date experimentale sprijină utilitatea temelor moderate. Un studiu coordonat de cercetătorul Dacian Dolean, realizat la clasa a III-a, a arătat progrese semnificative atât la Limba română, cât și la Matematică, în condițiile în care elevii nu depășeau aproximativ 40 de minute de lucru acasă. Studiul a inclus și sprijin dedicat părinților, prin ghiduri de rezolvare.

