Temele de vacanță nu vor mai fi obligatorii pentru elevii din ciclul primar și gimnaziu: Ministerul Educației a publicat Ordinul care schimbă regulile în şcoli
Temele de vacanță nu vor mai fi obligatorii pentru elevii din ciclul primar și gimnaziu: Ministerul Educației a publicat Ordinul care schimbă regulile în şcoli
Ministerul Educației vine cu noi reguli în ceea ce privește temele pentru acasă, potrivit unui proiect aflat în consultare publică. Proiectul precizează că, în vacanțe, elevii din primar și gimnaziu nu ar trebui să primească teme, iar eventualele sarcini date în această perioadă sunt încadrate la categoria suplimentară, deci rămân opționale.
Regulile stabilesc două tipuri de teme, cele obligatorii, cu dificultate medie, și cele suplimentare, destinate recuperării sau pregătirii pentru performanță.
Proiectul menționează limite clare ale timpului de lucru: o oră pentru elevii din primar și două ore pentru cei din gimnaziu și liceu. Directorii și diriginții trebuie să verifice respectarea acestor limite și să colecteze anual feedback de la elevi și părinți.
Ministrul Educației a susținut în repetate rânduri că sarcinile pentru acasă trebuie dozate cu prudență. Acesta a afirmat recent că „ar trebui, la nivelul școlii, toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore”, subliniind că elevii lucrează mai eficient atunci când volumul este moderat. În primăvară, el a declarat că profesorii care depășesc limitele pot fi atenționați și sancționați administrativ, dacă abaterea este repetată.
În ultimele luni, ministerul a cerut școlilor să asigure coordonare între profesori pentru a evita suprasolicitarea elevilor. Părinților nemulțumiți li s-a recomandat să reclame situațiile întâi diriginților și directorilor, apoi inspectoratelor.
În dezbaterea publică au intervenit și directori sau profesori. Adriana Iancu, de la Școala Gimnazială nr. 206, consideră că temele îi ajută pe elevi „să își gestioneze timpul și atenția”. Dana Bobocea, de la Colegiul Național Grigore Moisil, afirmă că elevii trebuie să discute direct cu profesorul atunci când nu înțeleg o sarcină, notează Edupedu.
Date experimentale sprijină utilitatea temelor moderate. Un studiu coordonat de cercetătorul Dacian Dolean, realizat la clasa a III-a, a arătat progrese semnificative atât la Limba română, cât și la Matematică, în condițiile în care elevii nu depășeau aproximativ 40 de minute de lucru acasă. Studiul a inclus și sprijin dedicat părinților, prin ghiduri de rezolvare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut” Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul […]
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie Începând de vineri, 21 noiembrie 2025, pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea, intră în vigoare restricții de circulație. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de întreținere la viaductul […]
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă Deputaţii au adoptat, miercuri, 19 noiembrie 2025, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Proiectul de lege pentru modificarea art. 150 alin. (2) din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...