Ministrul Educației: „Anul școlar va începe probabil cu un boicot. Îmi este foarte greu să fac predicții”

Ministrul Educației: Anul școlar va începe probabil cu un boicot

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat, luni, 25 august 2025, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 cu un boicot.

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obișnuit…”, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Oficialul a precizat că trebuie înțeles că Educația a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul școlar începe pe 8 septembrie și trebuiau aplicate măsurile de corecție până la această dată.

„Trebuie înțeles că Educația după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educația a intrat în primul pachet nu că cineva și-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie și atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educația va avea nevoie de suport și de dezvoltare”, a adăugat ministrul Educației.

El a completat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel național cu unu, doi, trei, patru până la șapte copii în clasă, situații care nu sunt normale.

„Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel național, peste 400, cu copiii în clasa a VIII în care ai clase cu un copil, cu doi copii, trei, patru copii până la șapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil”, conchis ministrul Daniel David.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI