Ministrul Educației a anunțat când vor primi profesorii prima de carieră didactică: ,,Am obţinut aprobare”

Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obținut acordul de a utiliza fonduri europene, ar putea începe începând cu luna ianuarie 2026, a explicat Ministrul Educației, Daniel David.

El a menționat că își dorește să obțină acordul autorităților europene pentru a folosi fondurile europene și la suplimentarea burselor acordate studenților.

Ministrul Educației și Cercetării a declarat, miercuri, în răspuns la câteva întrebări, că după ce Comisia Europeană a aprobat utilizarea fondurilor europene de către România pentru plata primei de carieră didactică, aceste sume vor fi folosite în acest scop începând de anul viitor.

,,Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a explicat ministrul.

Prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, poate fi utilizată pentru cursuri de formare profesională, achiziționarea de cărți sau echipamente IT, iar aproximativ o treime din sumă poate fi direcționată către acoperirea nevoilor didactice individuale ale profesorilor.

