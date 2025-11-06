Ministrul Educației a anunțat când vor primi profesorii prima de carieră didactică: ,,Am obţinut aprobare”
Ministrul Educației a anunțat când vor primi profesorii prima de carieră didactică: ,,Am obţinut aprobare”
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obținut acordul de a utiliza fonduri europene, ar putea începe începând cu luna ianuarie 2026, a explicat Ministrul Educației, Daniel David.
Citește și: ,,Să aibă grijă ce spune când protestează în stradă, pentru că îl văd copiii la televizor și după aceea la clasă”. Ministrul Educației, critică desfășurarea protestelor în educație
El a menționat că își dorește să obțină acordul autorităților europene pentru a folosi fondurile europene și la suplimentarea burselor acordate studenților.
Ministrul Educației și Cercetării a declarat, miercuri, în răspuns la câteva întrebări, că după ce Comisia Europeană a aprobat utilizarea fondurilor europene de către România pentru plata primei de carieră didactică, aceste sume vor fi folosite în acest scop începând de anul viitor.
,,Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a explicat ministrul.
Prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, poate fi utilizată pentru cursuri de formare profesională, achiziționarea de cărți sau echipamente IT, iar aproximativ o treime din sumă poate fi direcționată către acoperirea nevoilor didactice individuale ale profesorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală Medicii din România vor putea să refuze acordarea de îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă […]
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii DNA Iași, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. Acesta a fost scos în cătușe din sediul instituției […]
Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. Peste 35 de milioane de lei colectați în prima lună
Guvernul a introdus plata CASS și pentru pensionarii cu venituri mari. În prima lună au fost colectați peste 35 de milioane de lei Pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, în luna august, cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților...
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean
Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională....
FOTO | Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”
Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și...
Curier Județean
FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine,...
Atenție, șoferi! Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj
Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...