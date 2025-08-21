Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la Uzina Mecanică Cugir

Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la Cugir

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, joi, 21 august 2025, la Antena 3 CNN, că explozia de la Uzina Mecanică Cugir a fost anunțată de un vecin.

„Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară, acolo eu am observat niște vulnerabilități în ceea ce privește modul în care se făcea paza”, a afirmat Radu Miruță.

„Eu cât timp sunt ministru nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin!

Nu am acces la anchetă, e o anchetă penală. În această etapă procedurală informațiile nu îmi sunt aduse la cunoștință. Aștept să văd varianta finală. Aș fi vrut să o primesc mai repede, înțeleg că se fac expertize.

Nu voi tăcea până când instituțiile responsabile nu vor aduce pe masă o chestiune coerentă de la un capăt la altul cu ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus ministrul Economiei, Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

