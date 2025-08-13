Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj

Cauza producerii incendiului urmat de explozii de la UM Cugir ar fi pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud și existența unor acte de sabotaj.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În noaptea de 02.08.2025, în una din halele destinate depozitării muniției ce aparține societății Uzina Mecanică Cugir SA – Compania Națională Romarm S.A., a avut loc un incendiu în urma căruia a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul I.P.J. Alba și specialiști din cadrul Institutului Național Criminalistic din cadrul I.G.P.R. pentru a efectua cercetarea la fața locului, fiind asistați de reprezentanți ai Insemex Petroșani.

Până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video și documente de gestiune, de evidență a accesului, documente tehnice și de protecția muncii, instrucțiuni și proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale și echipamente ce urmează a fi expertizate.

Din primele constatări rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.

La momentul de față, ancheta fiind într-un stadiu incipient, nu se pot emite concluzii certe cu privire la cauzele aprinderii pulberii, însă nu există indicii cu privire la existența unor acte de sabotaj.

În cauză se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de distrugere din culpă, prev. de art. 255 alin. 1 din C.pen., neluarea măsurilor legale de securitate și sănătatea în muncă, prev. de art. 349 alin. 1 din C.pen.

