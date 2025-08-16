Ministrul Daniel David, despre schimbările din Educație: „Nu sunt reforme reale, ci măsuri de supraviețuire în criză fiscal-bugetară”
Ministrul Daniel David a declarat recent că modificările din sistemul educațional nu reprezintă reforme categorice, ci măsuri necesare pentru a supraviețui crizei fiscal-bugetare.
Reforma educațională promisă de autorități întârzie să apară, iar măsurile recente luate de Ministerul Educației sunt, de fapt, reacții la constrângerile bugetare, nu politici vizionarea în avantajul calității sistemului educațional.
Întrebat despre modificările recente privind bursele de merit, ministrul a fost categoric: „Nu sunt măsuri de reformă. Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză. Încercăm să respectăm planul de guvernare și legea fiscal-bugetară, dar lucrăm cu resurse extrem de limitate.”
Ministrul Educației și Cercetării a admis că, în alte condiții, ar fi gândit altfel sistemul burselor, însă realitatea din tabelele financiare ale Statului nu-i permite.
Bugetul burselor, tăiat
Ministrul a recunoscut că bugetul burselor este mai mic decât în ultimii doi ani școlari, dar susține că este „totuși mai mare decât cel din 2022–2023”. Cu toate acestea, el atrage atenția asupra faptului că, este anormal ca bursele de merit să ajungă la 30% dintre elevi, criteriul de evaluare fiind absolut neobiectiv.
Pentru a preveni o „bursiadă”, în care elevii nu mai percep educația ca pe o obligație, ci ca pe o competiție artificială pentru beneficii, ministrul Daniel David susține că sunt necesare ajustări la pragul și a criteriilor de acordare.
Modificările care au intrat în vigoare prin Legea 141/2025 includ o serie de măsuri controversate:
-creșterea normei didactice în preuniversitar de la 18 la 20 de ore/săptămână;
-majorarea TVA-ului la cărți de la 5% la 11%;
-reducerea cu 50% a plății cu ora și a numărului de norme;
-eliminarea burselor de performanță și reziliență;
-limitarea burselor de merit la maximum 15% dintre elevii clasei, doar pentru cei cu media peste 9,00;
-creșterea numărului maxim de elevi per clasă, prin derogări de 2–6 elevi;
-pierderea personalității juridice pentru școlile sub un anumit prag de elevi sau preșcolari;
-reducerea burselor pentru studenții de la masterele didactice de la 3.700 lei la 2.570 lei;
-plafonarea fondului de burse universitare la 10% din salariul minim net pe student;
-amânarea acordării celor două salarii compensatorii la pensionare pentru profesori universitari până în 2027–2028.
„Misiunea oricărui ministru, inclusiv a mea, este ca după, sau în timp ce trecem prin această criză, să aducem resursă în sistem și să gândim într-o logică de reformă, nu de austeritate.” a declarat ministrul Educației
România traversează o perioadă în care reforma în educație rămâne, în mare parte, o dorință greu de îndeplinit. Până atunci, soluțiile aplicate sunt mai degrabă de avarie decât de construcție pe termen lung.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
SPRIJIN financiar pentru transport pentru elevii din Alba din altă localitate decât cea în care merg la școală: Demersuri în Consiliul Județean
SPRIJIN financiar pentru transport pentru elevii din Alba din altă localitate decât cea în care merg la școală: Demersuri în Consiliul Județean Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 21 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare şi […]
Deși este „secetă” de bani, numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut. Magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut ușor, însă suficient cât să provoace tensiuni în rândul cetățenilor. La capitolul beneficii, magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem Numărul persoanelor care beneficiază de pensii speciale a crescut ușor în luna iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de beneficiari, conform datelor oficiale comunicate de […]
Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026
TARIFE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat tarifele de cazare în căminele studențești aplicabile în anul academic 2025-2026. Decizia a fost luată în ședința din 23 iulie 2025 a Senatului Universității. Hotărârea a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie...
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost...
Știrea Zilei
FOTO | „Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut prin Fondul Științescu
„Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut...
VIDEO | CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă
CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii...
Curier Județean
Ministrul Daniel David, despre schimbările din Educație: „Nu sunt reforme reale, ci măsuri de supraviețuire în criză fiscal-bugetară”
Ministrul Daniel David a declarat recent că modificările din sistemul educațional nu reprezintă reforme categorice, ci măsuri necesare pentru a...
SPRIJIN financiar pentru transport pentru elevii din Alba din altă localitate decât cea în care merg la școală: Demersuri în Consiliul Județean
SPRIJIN financiar pentru transport pentru elevii din Alba din altă localitate decât cea în care merg la școală: Demersuri în...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...