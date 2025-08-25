Rămâi conectat

Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare”

Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, 25 august 2025, cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal.

Oficialul român a anunțat că cele două state vor colabora la dezvoltarea unor produse militare, iar companiile românești se vor implica în reconstrucția Ucrainei.

”M-am întâlnit astăzi (n.a. luni, 25 august 2025) cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război.

Lupta Ucrainei este o luptă pentru independență și suveranitate și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune.

Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai scris ministrul Apărării pe Fascebook.

