VIDEO | Luminița de la capătul tunelului pe autostrada Sibiu – Pitești: A fost străpunsă prima galerie de pe Valea Oltului, spre Sibiu. Când se va putea circula pe ea

Luminița de la capătul tunelului pe autostrada Sibiu – Pitești: A fost străpunsă prima galerie de pe Valea Oltului, spre Sibiu. Când se va putea circula pe ea

Se vede luminița de la capătul tunelului pe autostrada Sibiu – Piteşti, după ce prima galerie de pe Valea Oltului a fost străpunsă marți, 5 mai 2026. Vestea rea e că şoseaua rapidă nu va fi gata la termen. Vestea bună – vara aceasta se deschide încă un tronson, de la Curtea de Argeş spre Valea Oltului.

Toamna trecută, constructorii dinamitau muntele ca să înceapă săparea tunelului de la Robești. Astăzi au terminat galeria pe sensul spre Sibiu.

„Aici au ajuns la performanţa să facă până la şase dinamitări într-o zi. Deci dinamitau într-o galerie, se mutau pe partea cealaltă, dinamitau, se întorceau, dinamitau aici și după aceea se întorceu la prima galerie”, explică Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

„În câteva zile vom începe inclusiv partea de căptușeală interiora cu beton a tunelului, ulterior ca după aceea să se înceapă fazele de execuție a instalațiilor și a sistemelor de siguranță a traficului”, explică Bogdan Alexandru, coordonator de șantier.

A doua galerie a tunelului, adică sensul spre Pitești, mai trebuie excavată 113 metri până la străpungere. După ce termină, constructorii mai au de săpat încă cinci galerii pe autostrada Sibiu – Piteşti.

„Acest nod este foarte complex, printre cele mai complexe din țară, va conține toate legăturile posibile de trafic în toate direcțiile, pe sub acest viaduct vom avea practic trei nivele de trafic”, explică Bogdan Alexandru, coordonator de șantier.

Adică Autostrada 1, breteaua de coborâre spre drumul național de pe Valea Oltului și legătura spre Râmnicu Vâlcea-Pitești. Lucrarea nu va fi gata, însă la timp, în 2028.

„Avem câteva probleme pe partea de acord de mediu. Așteptăm să ni se elibereze acel acord de mediu într-un final, ca să putem avea autorizație pe tot sectorul de autostradă”, explică Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

În acest moment, capetele autostrăzii, adică două segmente, sunt deschise circulaţiei. A treia porţiune, Curtea de Arges-Tigveni, urmează să fie deschis la vară.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI