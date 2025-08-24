Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei.
Oficialul a fost prezent la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a Ucrainei.
„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin.
Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor.
Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei.
Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri.
România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.
