Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca România să trimită militar în Strâmtoarea Ormuz: ,,Putem participa cu ofiţeri de stat major”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni, după aderarea României la o coaliție formată din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, că țara noastră poate contribui în zonă cu ofițeri de stat major, personal cu experiență în operațiuni de deminare sau prin schimb de informații, potrivit News.ro.
Ministrul Apărării a subliniat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz.
„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de diminare”, a spus Radu Miruță.
Ministrul a adăugat că orice acțiune concretă va fi realizată împreună cu partenetii internaţionali: „În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”.
Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul a afirmat că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.
„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.
