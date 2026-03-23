Actualitate

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca România să trimită militar în Strâmtoarea Ormuz: ,,Putem participa cu ofiţeri de stat major”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni, după aderarea României la o coaliție formată din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, că țara noastră poate contribui în zonă cu ofițeri de stat major, personal cu experiență în operațiuni de deminare sau prin schimb de informații, potrivit News.ro.

Ministrul Apărării a subliniat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz. 

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de diminare”, a spus Radu Miruță. 

Ministrul a adăugat că orice acțiune concretă va fi realizată împreună cu partenetii internaţionali: „În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”.

Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul a afirmat că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

23 martie 2026

De

AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse Comisarii Gărzii de Mediu au verificat depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 jude'e, fiind aplicate mai multe sancţiuni. În perioada 9-13 martie 2026, […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

23 martie 2026

De

Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat luni, 23 martie 2026 o prognoză meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. *BANAT Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 martie 2026

De

Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea" Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor de pe piața mondială generate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă vor avea un impact care va tempera creșterea prețurilor, a declarat, luni, 23 martie […]

Citește mai mult