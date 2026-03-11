Ministrul Apărării: „Avem o industrie de armament captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri”
Ministrul Apărării: „Avem o industrie de armament captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri”
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că industria de armament din România este captivă politicului şi corupţiei.
„Avem o industrie de armament care este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri. Eu am dat afară 21 de administratori speciali la economie. Am început selecţia, înainte să plec de acolo, pentru 26 de companii. Nu ştiu dacă vor reuşi să-şi pună din nou aceiaşi oameni, dar oricum se reia selecţia, se face o selecţie teoretic transparentă şi am încredere că al meu coleg Irineu Darău, ministrul de la economie, e în aceeaşi logică şi a demonstrat şi e preocupat să se întâmple treburile astea curat. Peste noapte nu se întâmplă”, a afirmat Radu Miruţă în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.
Radu Miruţă a fost întrebat dacă cele 17 miliarde de euro din programul SAFE vor ajunge în industria românească sau vom cumpăra echipamente din străinătate.
„Pentru zona Armatei sunt 9,53 milioane de euro. Restul sunt pentru capetele de autostradă şi ceva MAI, situaţii de urgenţă. Autostrada spre Ucraina, dar nu gestionăm noi, gestionează Ministerul Transporturilor. Pentru partea pe care o gestionăm noi de 9,53 de miliarde, 70% din acest bani se vor derula pe teritoriul României cu producţii aici. Mai multe sau mai puţine, în funcţie de proiect.
Adică vor fi proiecte care vor avea 100% localizare, asta înseamnă că toată suma de bani trebuie să se învârtă aici. învârtă nu prin buzunarele politicienilor, ci prin diverse societăţi ale statului sau private. Şi alte proiecte nu pot avea 100%, pentru că nu se justifică, nu se poate şi e şi foarte scump să ceri localizarea atât de mare aici”, a explicat Radu Miruţă.
Ministrul Apărării a mai spus că în România există fabrici de armament unde au crescut copaci prin pardoseală.
„Avem în industria naţională de armament fabrici unde au crescut copaci prin pardoseală. Noi acolo vrem să vedem roboţi cu braţe din alea care se mişcă, cu linii care funcţionează fără oameni pe lângă ei”, a afirmat Radu Miruţă.
