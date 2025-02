Ministrul Agriculturii despre „boicotul” din supermarket-uri: „În lanţurile de magazine de retail, 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt româneşti”

În lanţurile de magazine de retail, 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt româneşti, afirmă ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precizând că datele sunt „confirmate de Consiliul Concurenţei” și „ușor de observat la rafturi”.

„La făină, ulei sau orice alt aliment de bază nu există decât un singur produs care vine din import, celelalte 12 sunt realizate în România”, a declarat ministrul Agriculturii.

Boicotarea supermarket-urilor este organizată în România ca formă de protest față de creșterea prețurilor și dominanța marilor lanțuri de retail. Inițiativa, lansată pe rețelele de socializare de către diverse grupuri civice și susținută de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, îndeamnă populația să evite cumpărăturile din supermarket-uri și să sprijine producătorii locali.

„Sunt împotriva acestui boicot, pentru că poate afecta foarte grav producătorii, fermierii şi procesatorii români. Noi, ca şi Guvern, am intervenit pe plafonarea adaosului comercial. Este valabil până pe 31 iulie. În plus, avem o discuţie în Comitetul de monitorizare asupra modificării Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale. Nu vă ascund faptul că am avut o întâlnire în ultimul Consiliu Agrifish cu comisarul european pentru a încerca modificarea Directivei 633, astfel încât, pe tot lanţul – de la fermier, producător, distribuitor, procesator – să nu mai existe practici comerciale neloiale. Eu mi-am dorit întotdeauna – şi am spus-o public – ca adaosul comercial să fie practicat în mod egal pe aceleaşi categorii de produse, dar acest lucru, de a boicota retailul din România, unde peste 70% din produse sunt procesate şi realizate de fermierii români, nu este un lucru bun, pentru că acest lucru poate degenera şi foarte multe produse, dacă vorbim în sectorul de lactate din România, laptele este un produs perisabil, dacă acest boicot durează mai mult de o zi, până la o săptămână, foarte multe societăţi vor intra în incidenţă financiară bancară.

De aceea, eu întotdeauna am promovat românii, am promovat produsele româneşti în curtea Ministerului Agriculturii. În fiecare lună am organizat târg de produse realizate de producătorii locali. I-am rugat să meargă în magazinele de retail, să aleagă produsele cu etichetă românească, produse procesate în România şi în continuare pledez pentru acest aspect şi eu vă spun că acest lucru de a boicota retailul din România pentru o zi, pentru o săptămână, pentru două săptămâni sau o lună înseamnă falimentul foarte multor procesatori şi fermieri din România”, a mai spus ministrul Agriculturii.

