Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Pfizer, în SUA. Datorie de 600 de milioane de euro pentru România: „Este un proces care nu se încheie astăzi”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, joi, 16 aprilie 2026 în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România.
Guvernul a mandatat miniştrii să discute despre convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.
„Aşa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC. Discuţiile s-au desfăşurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluţii concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligaţie financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situaţie într-un beneficiu real pentru pacienţi”, a scris, pe Facebook, Alexandru Rogobete.
Acesta a anunțat că propunerea României, formulată în baza mandatului primit de la Guvern, a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.
„Am reiterat importanţa sistemului de sănătate şi parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum şi deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării şi dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovaţie, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces. În perioada următoare, reprezentanţii companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuţiilor şi posibilitatea ca această propunere să fie analizată şi aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer”, a mai precizat ministrul.
România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de milioane de euro. Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie 2026, când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene. Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii, notează News.ro.
Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie a prezentat vineri, 17 aprilie 2026, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni în România. Potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă și vor fi intervale cu […]
Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL”
Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL” Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu la Realitatea Plus, că România are nevoie, în contextul actualei crize, de un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL, […]
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei 12.700 de carduri educaționale vor fi încărcate cu suma de 500 de lei fiecare, prin programul guvernamental dedicat sprijinirii copiilor din medii vulnerabile în 2026. Banii sunt destinați acoperirii unor cheltuieli esențiale pentru școală, precum rechizite, haine […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe...
Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL”
Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL” Călin Georgescu, fost...
Știrea Zilei
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor...
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în...
Curier Județean
VIDEO | Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă”
Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este...
VIDEO | La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format din cinci preoți”
La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format...
Politică Administrație
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Opinii Comentarii
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...