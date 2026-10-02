9 octombrie 2026 | Doina Ruști revine la Alba Iulia pentru lansarea unui volum destinat  adolescenților, dialog cu cititorii și sesiune de autografe

Doina Ruști revine la Alba Iulia pentru lansarea unui volum destinat adolescenților, dialog cu cititorii și sesiune de autografe

Teatrul de Păpuși Prichindel vă invită vineri, 9 octombrie 2026, ora 12.00, la sediul teatrului, la o întâlnire cu scriitoarea Doina Ruști. Evenimentul cuprinde lansarea romanului Matuf, peruchierul, dialog cu cititorii despre istorie, identitate și inteligență artificială și sesiune de autografe.

Cu o operă solidă și un imaginar literar inconfundabil, Doina Ruști este o romancieră cu largă circulație internațională, cu 40 de titluri traduse în 18 limbi, multipremiată și studiată în școli și universități. Este profesor universitar, cu specializarea în istoria culturii și a civilizației universale.

Proaspăt apărut la Editura Humanitas Junior, romanul Matuf, peruchierul este un thriller speculativ pentru toate vârstele, dar mai ales pentru tineri.

MATUF, PERUCHIERUL

În Bucureștiul fanariot al secolului al XVIII-lea apare perucheria stranie a negustorului Matuf.

Nane, fiul unui brutar, locuiește vizavi și vede cum oamenii care intră la peruchier ies de acolo mai înalți, mai tineri, mai bătrâni, schimbați în multe feluri. Uneori dispar fără urmă, așa cum se întâmplă cu fata de care Nane este îndrăgostit. El vrea să-i ceară socoteală lui Matuf, dar, de cum intră în prăvălie, se trezește într-un alt timp, în zilele noastre, pierdut într-o lume pe care nu o înțelege.

Un roman despre istorie, viitor și inteligența artificială.

„Am vrut să scriu un roman pentru tineri, dar pe care să-l citească și adulții”, spune Doina Ruști

Partenerul evenimentului – Librăria Humanitas Alba Iulia.

Evenimentul face parte din cadrul Alba Dialog Fest.