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Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție”

Bogdan Ilea

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Ministerul Energiei respinge un posibil „colaps energetic”, dar avertizează: „Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție”

Ministerul Energiei respinge categoric informațiile potrivit cărora marii consumatori industriali ar fi primit notificări privind limitarea sau deconectarea alimentării cu energie, precizând, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, că aceste afirmații sunt false.

Ministerul precizează, însă, că marii consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte, potrivit Agerpres.

„Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui «colaps energetic» este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece România”, se mai scrie în comunicat.

Ministerul Energiei subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, în anumite condiții de siguranță a sistemului, nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie.

„Este un instrument de echilibrare și de protejare a Sistemului Energetic Național, utilizat preventiv și responsabil atunci când există vârfuri de consum și cantități de electricitate din producție internă sau import indisponibile”, se menționează în comunicat.

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