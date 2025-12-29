Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică

Potrivit unui comunicat de presă, cifrele vehiculate se referă la posturi ocupate prin angajări pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, și nu la posturi permanente.

Ministerul a explicat faptul că aceste contracte sunt valabile doar pe durata cursurilor şcolare şi nu includ perioadele de vacanţă.

În fiecare an, pe timpul vacanţelor, numărul total al posturilor didactice raportate scade, deoarece normele la plata cu ora nu sunt cuprinse în statisticile oficiale din această perioadă.

„,Aceste posturi nu sunt remunerate în perioada vacanţelor şcolare. Prin urmare, anual, pe perioada vacanţelor şcolare, numărul total al posturilor didactice se reduce semnificativ, normele la plata cu ora nefiind cuprinse în acest total. Unele dintre aceste posturi se reînfiinţează la începutul anului şcolar, în funcţie de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajaţi în acelaşi regim de plată cu ora”, arată comunicatul de presă transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În anul şcolar curent, numărul posturilor cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora a fost redus de la aproximativ 30.000 la circa 16.000, potrivit Digi 24.

