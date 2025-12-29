Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică
Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică
Potrivit unui comunicat de presă, cifrele vehiculate se referă la posturi ocupate prin angajări pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, și nu la posturi permanente.
Ministerul a explicat faptul că aceste contracte sunt valabile doar pe durata cursurilor şcolare şi nu includ perioadele de vacanţă.
În fiecare an, pe timpul vacanţelor, numărul total al posturilor didactice raportate scade, deoarece normele la plata cu ora nu sunt cuprinse în statisticile oficiale din această perioadă.
„,Aceste posturi nu sunt remunerate în perioada vacanţelor şcolare. Prin urmare, anual, pe perioada vacanţelor şcolare, numărul total al posturilor didactice se reduce semnificativ, normele la plata cu ora nefiind cuprinse în acest total. Unele dintre aceste posturi se reînfiinţează la începutul anului şcolar, în funcţie de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajaţi în acelaşi regim de plată cu ora”, arată comunicatul de presă transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
În anul şcolar curent, numărul posturilor cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora a fost redus de la aproximativ 30.000 la circa 16.000, potrivit Digi 24.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane de lei
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane de lei La nu mai puțin de 13.162 de evenimente au intervenit polițiștii de Crăciun, perioada în care au fost sesizate peste 3.500 de infracțiuni și au oferit amenzi de aproape 10 milioane de lei. […]
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant Pe piața imobiliară din România, cumpărătorii se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Prețurile locuințelor au crescut nejustificat, taxele au urcat, iar tranzacțiile s-au prăbușit, unii dezvoltatori înregistrând chiar o scădere de până la 80% a vânzărilor într-o […]
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei Luna ianuarie 2026 se anunță a fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică
Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică Potrivit unui...
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane de lei
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane...
Știrea Zilei
FOTO | Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani: ,,Este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei”
Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Primarul Emilia-Livia Cîndea: ,,Este simbolul bunătății,...
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate Pensionarii din Alba...
Curier Județean
FOTO | Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii
Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au...
VIDEO | MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini
MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru...
Politică Administrație
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...
Opinii Comentarii
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod Mergând cei trei...
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...