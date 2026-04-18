Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, doar în situații reale”

Bogdan Ilea

Ministerul Apărării Naționale a transmis precizări privind procedurile administrative aplicate cetățenilor care au statut de rezervist.

MApN a explicat că ordinele de chemare la mobilizare sunt documente tipizate, prevăzute de lege, care se păstrează atașate livretului militar și devin valabile doar în situații reale, atunci când autoritățile statului decretează mobilizarea.

,,Ministerul Apărării Naționale actualizează permanent datele personale ale cetățenilor din rezerva operațională, iar aceste demersuri nu au legătură cu activitatea profesională a rezerviștilor.

Referitor la Ordinele de chemare la mobilizare, precizăm că acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, și care se păstrează atașate livretului militar, fiind valabile doar în situații reale, când organele abilitate ale statului decretează mobilizarea.

De asemenea, legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au un regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de Ministerul Apărării Naționale din România.

ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate

ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat vineri că instituția are acces la informațiile furnizate de platformele online de cazare Airbnb și Booking și că au fost demarate controale în cazul persoanelor fizice cu venituri nedeclarate.

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi,16 aprilie 2026, contestația depusă împotriva deciziei Curții de Apel București.

FOTO | Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte

Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii online folosesc identitatea vizuală a unor instituții cunoscute pentru a părea credibili și încearcă să intimideze victimele prin acuzații grave și termene scurte de răspuns, cu scopul de a obține date sensibile.

