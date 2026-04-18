Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, doar în situații reale”

Ministerul Apărării Naționale a transmis precizări privind procedurile administrative aplicate cetățenilor care au statut de rezervist.

MApN a explicat că ordinele de chemare la mobilizare sunt documente tipizate, prevăzute de lege, care se păstrează atașate livretului militar și devin valabile doar în situații reale, atunci când autoritățile statului decretează mobilizarea.

,,Ministerul Apărării Naționale actualizează permanent datele personale ale cetățenilor din rezerva operațională, iar aceste demersuri nu au legătură cu activitatea profesională a rezerviștilor.

Referitor la Ordinele de chemare la mobilizare, precizăm că acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, și care se păstrează atașate livretului militar, fiind valabile doar în situații reale, când organele abilitate ale statului decretează mobilizarea.

De asemenea, legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au un regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de Ministerul Apărării Naționale din România.

