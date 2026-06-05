Alocații pentru copii 2026 | Aproape 3 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale, virate de ANPIS

Aproape 3 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale, virate de ANPIS

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va efectua în luna iunie 2026 plata aferente drepturilor cuvenite pentru luna mai 2026. Suma se ridică la aproape 3 miliarde de lei.

Astfel, luni, 8 iunie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând:

alocația de stat pentru copii pentru peste 3,5 milioane de beneficiari;

indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;

stimulentul de inserție pentru peste 71 de mii de părinți care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 iunie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

De asemenea, drepturile celor aproximativ 930 de mii de persoane cu dizabilități vor fi plătite în conturile bancare în data de 15 iunie 2026, iar prin prin mandat poștal plățile se efectuează începând cu data de 18 iunie 2026.

Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială (alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 19 iunie 2026.

Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară, se arată într-un comunicat transmis de ANPIS.

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