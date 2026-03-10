Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”

Platforma online „Fără hârtie” a adunat în câteva zile peste 2.200 de sesizări de la cetățeni, cele mai multe privind cartea electronică de identitate, a declarat, luni, 9 martie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Până acum, sunt peste 2.200 de postări ale oamenilor. Le împărțim pe categorii. Evident că din cele 2000 și ceva de postări se coagulează 15-20 de domenii în care oamenii întâmpină dificultăți în relația cu statul.”, a detaliat vicepremierul, conform Mediafax.

Conform acesteia, cele mai multe probleme sunt legate de implementarea cărții electronice de identitate.

„Cele mai multe sunt în zona de carte electronică de identitate, pentru că este acest produs nou și din nefericire statul știe să se saboteze el pe el singur”, a dezvăluit premierul Oana Gheorghiu.

„Ce vom face împreună cu Ministerul Afacerilor Interne? Vom identifica blocajele și vom încerca să le rezolvăm. Deci luăm în fiecare lună primele zece domenii de blocaj și încercăm să le rezolvăm, iar dacă sunt blocaje care vin din legislație, vom încerca să sesizăm inclusiv Parlamentul privind nevoia de a interveni în anumite zone”, a spus Oana Gheorghiu despre pașii următori.

Guvernul a anunțat, marți, 3 martie 2026, lansarea platformei „Fără hârtie”, cetăţenii fiind îndemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite.

„Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare, au precizat reprezentanții Guvernului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

