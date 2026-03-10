Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Platforma online „Fără hârtie” a adunat în câteva zile peste 2.200 de sesizări de la cetățeni, cele mai multe privind cartea electronică de identitate, a declarat, luni, 9 martie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu.
„Până acum, sunt peste 2.200 de postări ale oamenilor. Le împărțim pe categorii. Evident că din cele 2000 și ceva de postări se coagulează 15-20 de domenii în care oamenii întâmpină dificultăți în relația cu statul.”, a detaliat vicepremierul, conform Mediafax.
Conform acesteia, cele mai multe probleme sunt legate de implementarea cărții electronice de identitate.
„Cele mai multe sunt în zona de carte electronică de identitate, pentru că este acest produs nou și din nefericire statul știe să se saboteze el pe el singur”, a dezvăluit premierul Oana Gheorghiu.
„Ce vom face împreună cu Ministerul Afacerilor Interne? Vom identifica blocajele și vom încerca să le rezolvăm. Deci luăm în fiecare lună primele zece domenii de blocaj și încercăm să le rezolvăm, iar dacă sunt blocaje care vin din legislație, vom încerca să sesizăm inclusiv Parlamentul privind nevoia de a interveni în anumite zone”, a spus Oana Gheorghiu despre pașii următori.
Guvernul a anunțat, marți, 3 martie 2026, lansarea platformei „Fără hârtie”, cetăţenii fiind îndemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite.
„Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare, au precizat reprezentanții Guvernului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe companii care şi-au suspendat […]
Economistul Radu Georgescu: După creșterile de taxe, România are cea mai mare inflație și cea mai mare scădere a consumului din Europa
Economistul Radu Georgescu: După creșterile de taxe, România are cea mai mare inflație și cea mai mare scădere a consumului din Europa Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unui risc economic major ignorat, în opinia sa, în spațiul public din România: deficitul de cont curent, despre care spune că a ajuns în 2025 la cel […]
Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, amânate: Care este motivul
Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, amânate Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului și numirea în funcții a 6 membri ai conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a unui consilier la Curtea de Conturi au fost amânate, luni, 9 martie 2026 de Birourile permanente reunite ale Parlamentului. Prin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur” Platforma online „Fără...
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea...
Știrea Zilei
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere...
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare...
Curier Județean
FOTO | Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu
Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu...
Varianta ocolitoare a Blajului: Licitație de 3 milioane de euro pentru proiectarea și realizarea unor lucrări suplimentare de relocare/protecție a utilităților
Varianta ocolitoare a Blajului: Licitație de 3 milioane de euro pentru proiectarea și realizarea unor lucrări suplimentare de relocare/protecție a...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...