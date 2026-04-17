Mii de liceeni din România învață pentru BAC cu ajutorul inteligenţei artificiale și TikTok. La simulări, 40% dintre elevi au picat

Ioana Oprean

acum 2 ore

Mii de liceeni din România învață pentru BAC cu ajutorul inteligenţei artificiale și TikTok. La simulări, 40% dintre elevi au picat

Mii de liceeni din România apelează la inteligenţa artificială şi la TikTok, cu speranţa că vor învăţa în două luni pentru bacalaureat 2026, materia pe care nu au reuşit să o învețe în câţiva ani.

Reels-urile îi ajută să memoreze formule matematice, iar short-urile de pe Youtube să afle principalele idei din operele literare. Mai tradiţionalişti, alţi elevi îşi cumpără broşuri cu materia sintetizată sau fac meditaţii intensiv.

Cu celebrul „Psihotrop” de pe YouTube, sau videoclipuri scurte pe TikTok, aşa învaţă mii de elevi la limba română sau matematică. Deşi nu pot aprofunda aşa materia, pot memora principalele idei sau formule. Experţii în educaţie susţin că aceste metode sunt varianta modernă a vechilor tehnici de învăţare.

„Există poezii care te ajutau să înveţi tabla înmulţirii sau analogii pe care le făceai întorcându-te de la 9 la 1 ca să înveţi tabla împărțirii”, a explicat Daniela Vișoianu, expert în educație.

Alţi elevi apelează la aplicaţiile bazate pe inteligenţa artificială, care le pun întrebări, exact ca un profesor.

„Conversaţia asta, întrebare-răspuns, de la Socrate încoace a făcut întotdeauna parte din învăţare. Partenerul lui AI oferă răspunsuri și îl stimulează”, a mai spus Vișoianu.

O variantă sunt şi ghidurile sau cartonaşele care îţi prezintă materia deja sintetizată.

„Sunt o soluţie prin care elevii pot învăţa mai uşor toată materia pentru Bac, pentru evaluarea naţională. O pot structura prin scheme logice, simple, pe care le au la ei acasă”, a spus Alexandru Ciurea, student și creator de platforme educaționale.

Cei care preferă şi îşi permit să înveţe cu un profesor, merg la meditaţii, chiar dacă şedinţele s-au scumpit în ultimul an. Se pot obţine însă rezultate bune şi fără meditaţii. O spune Pavel Ciurea, olimpic internaţional la matematică. Totul este să înveţi zi de zi.

„Într-o zi normală, de weekend, de exemplu, lucram de pe la 8 până la 5, ca apoi să am timp să ies cu prietenii”, spune Pavel Ciurea, triplu olimpic internațional la matematică.

Notele obţinute la simulare i-au trezit pe mulţi liceeni la realitate. Aproape un sfert dintre elevii de clasa a 12-a nu au reuşit să ia note peste 5 la limba română, iar la proba obligatorie a profilului rezultatele au fost şi mai slabe. O treime dintre candidaţi au luat note sub cinci.

Astfel, 40% dintre elevii de clasa a 12-a ar pica bacalaureatul.

„Este plata pentru absenteismul în creştere al elevilor de clasa a 12-a, copii care își imaginează că dacă fac meditaţii nu trebuie să mai vină la şcoală”, spune Andreia Bodea, directoarea Colegiului „I.L. Caragiale”.

Liceenii mai au la dispoziţie mai puţin de două luni până la bacalaureat. Probele orale vor începe pe 8 iunie.

Actualitate

FOTO | Un tânăr care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan, căutat de polițiștii din Timiș: ,,Organizez strângere de fonduri”. Mesajul șocant postat pe o rețea de socializare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

17 aprilie 2026

De

Un tânăr care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan, căutat de polițiștii din Timiș: ,,Organizez strângere de fonduri”. Mesajul șocant postat pe o rețea de socializare  Polițiștii din Timiș au anunțat, vineri, 17 aprilie 2026 că, un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea unui demnitar public este cercetat de autorități. Decizia a fost luată după ce, […]

Citește mai mult

Actualitate

17-18 aprilie 2026 | Averse de ploaie și vijelii în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 aprilie 2026

De

Averse de ploaie și vijelii în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi în aversă și vijelii în vigoare în România de vineri, 17 aprilie 2026, ora 10.00, până sâmbătă, 18 aprilie 2026, ora 20.00. Citește și: Cum va fi VREMEA în România […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

17 aprilie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie a prezentat vineri, 17 aprilie 2026, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni în România. Potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă și vor fi intervale cu […]

Citește mai mult