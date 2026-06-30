Sport

Mihaela Dehelean va reprezenta România în toamnă, pentru a treia oară, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, din Santa Susana, Spania: ,,Sunt moață, sunt româncă și voi duce tricolorul României în fața lumii!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Mihaela Dehelean va reprezenta România în toamnă, pentru a treia oară, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, din Santa Susana, Spania: ,,Sunt moață, sunt româncă și voi duce tricolorul României în fața lumii!”

Mihaela Dehelean va reprezenta România în toamnă, pentru a treia oară, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, din Santa Susana, Spania.

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Sportiva și-a anunțat participarea printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

,,Sunt moață, sunt româncă și voi duce tricolorul României în fața lumii!

Dragi români, dragi moți, dragi prieteni!

Astăzi vorbesc nu doar ca sportivă, ci ca fiică a Țării Moților. Vorbesc cu emoție, cu lacrimi de bucurie, cu recunoștință și cu o mândrie pe care cu greu o pot cuprinde în cuvinte.

Pentru a treia oară am onoarea de a reprezenta România la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, din Santa Susana, Spania, în 29 octombrie – 2 noiembrie. Este un privilegiu pe care îl port în suflet cu responsabilitate și respect.

Noi, moții, am învățat să fim puternici asemenea stâncilor Apusenilor, să nu ne plecăm în fața greutăților și să mergem înainte chiar și atunci când drumul pare imposibil. Am reușit din nou! În spatele acestei convocări sunt ani de sacrificii, antrenamente care au durut și momente de îndoială.

Dar de fiecare dată când am simțit că nu mai pot, mi-am amintit cine sunt și de unde vin. Mi-am amintit că sunt moață. Iar moții nu renunță.

Mulțumesc Federatia Romana de Culturism si Fitness, domnului Președinte al F.R.C.F. Gabriel Toncean, domnului selecționer al Lotului Național Cristian Baltaretu ,domnului antrenor al Lotrului Național Cris Firică, domnului Dan Pandelea, domnului Director executiv al Club Sportiv Unirea Alba Iulia, Corneliu Muresan , antrenorului meu de excepție Călin Brehaita, familiei mele și tuturor celor care m-au susținut și au crezut în mine! Mulțumesc Dumnezeul inimii mele!

Promit să dau tot ce am mai bun și să reprezint cu mândrie și demnitate culorile României!”, a scris sportiva pe Facebook.

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