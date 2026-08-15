Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină
Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină
Luni, 17 august 2026, la ora 10:00, încep înscrierile în Programul social de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității – FIV 2026.
Dosarele pot fi depuse exclusiv online, până la 15 noiembrie 2026, prin platforma dedicată programului, anunță Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
Persoanele interesate trebuie să își creeze un cont pe platforma programului și să completeze datele solicitate. De asemenea, solicitanții trebuie să selecteze clinica în care doresc să efectueze procedura, dintre unitățile sanitare partenere și acreditate în cadrul programului.
După completarea datelor, platforma generează automat documentele necesare, care trebuie descărcate și semnate. Este vorba despre cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Ce documente sunt necesare pentru înscriere
Dosarul trebuie să conțină:
-cererea de înscriere – anexa nr. 1;
-declarația pe propria răspundere – anexa nr. 1a;
-documentul de indicație FIV – anexa nr. 1b, emis cu maximum 60 de zile înainte de depunerea dosarului;
-acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 1c;
-copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate;
-adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate din România.
În cazul cuplurilor, indiferent dacă sunt căsătorite sau necăsătorite, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului.
Documentele pot fi semnate fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.
Cum se depune dosarul pentru programul FIV 2026
După încărcarea tuturor documentelor, platforma generează automat numărul de înregistrare al dosarului. Solicitanții pot verifica ulterior, din propriul cont, stadiul dosarului.
Dosarele vor fi analizate în ordinea cronologică a depunerii. Termenul-limită pentru înscriere este 15 noiembrie 2026.
Informațiile complete și normele metodologice pentru perioada 2026-2030 sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, la secțiunea dedicată Programului FIV.
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