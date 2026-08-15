Actualitate

Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină

Luni, 17 august 2026, la ora 10:00, încep înscrierile în Programul social de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității – FIV 2026.

Dosarele pot fi depuse exclusiv online, până la 15 noiembrie 2026, prin platforma dedicată programului, anunță Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Persoanele interesate trebuie să își creeze un cont pe platforma programului și să completeze datele solicitate. De asemenea, solicitanții trebuie să selecteze clinica în care doresc să efectueze procedura, dintre unitățile sanitare partenere și acreditate în cadrul programului.

După completarea datelor, platforma generează automat documentele necesare, care trebuie descărcate și semnate. Este vorba despre cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere

Dosarul trebuie să conțină:

-cererea de înscriere – anexa nr. 1;
-declarația pe propria răspundere – anexa nr. 1a;
-documentul de indicație FIV – anexa nr. 1b, emis cu maximum 60 de zile înainte de depunerea dosarului;
-acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 1c;
-copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate;
-adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate din România.

În cazul cuplurilor, indiferent dacă sunt căsătorite sau necăsătorite, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului.

Documentele pot fi semnate fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

Cum se depune dosarul pentru programul FIV 2026

După încărcarea tuturor documentelor, platforma generează automat numărul de înregistrare al dosarului. Solicitanții pot verifica ulterior, din propriul cont, stadiul dosarului.

Dosarele vor fi analizate în ordinea cronologică a depunerii. Termenul-limită pentru înscriere este 15 noiembrie 2026.

Informațiile complete și normele metodologice pentru perioada 2026-2030 sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, la secțiunea dedicată Programului FIV.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Codul Urbanismului 2026: Avizele pentru construcții, reunite într-un acord unic 

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

15 august 2026

De

Codul Urbanismului 2026: Avizele pentru construcții, reunite într-un acord unic Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) propune un mecanism menit să reducă timpul și birocrația necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Documentațiile vor fi analizate în paralel de instituțiile și operatorii implicați, iar la final solicitantul va primi un acord […]

Citește mai mult

Actualitate

Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026: Cât valorează sprijinul și la ce benzinării poate fi folosit

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

15 august 2026

De

Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026: Cât valorează sprijinul și la ce benzinării poate fi folosit Persoanele cu handicap grav sau accentuat care aleg în 2026 sprijinul pentru carburant nu mai primesc bonuri pe suport hârtie și nici decontarea cheltuielilor de transport. În locul acestora este utilizat un card alimentat cu sumele […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensionare anticipată 2026 | Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Domeniile în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

15 august 2026

De

Pensionare anticipată 2026 | Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Domeniile în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege Legislația în vigoare în România permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari […]

Citește mai mult