FOTO ȘTIREA TA | ,,Vreau să le ofer jucăriilor posibilitatea de a mai aduce zâmbete”. Gest mărinimos făcut de un albaiulian: A ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina
,,Vreau să le ofer jucăriilor posibilitatea de a mai aduce zâmbete”. Gest mărinimos făcut de un albaiulian: A ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina
O persoană anonimă din Alba Iulia continuă gesturile generoase dedicate copiilor din oraș. Recent, mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat, din nou, printre zidurile Cetății Alba Carolina.
Persoana, care lucrează ca terapeut, a povestit într-o postare publicată pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, că jucăriile provin de la un târg caritabil și că gestul are ca scop să le ofere celor mici șansa de a se bucura și de a zâmbi.
„Hai să ajutăm și să aducem zâmbete și pe chipul părinților.”
Mesajul integral publicat de persoana anonimă, care face periodic astfel de gesturi pentru cei mici, este următorul:
,,Jucăriile sunt de la un târg caritabil, o doamnă m-a întrebat dacă le cumpăr pentru colecție, i-am spus că vreau să le ofer jucăriilor posibilitatea de a mai aduce zâmbete. Târgul a fost pentru o fetiță pe nume Faith. Hai să ajutăm și să aducem zâmbete și pe chipul părinților! Ca și terapeut văd mulți părinți ce sub masca unui zâmbet de complezență ascund durere! Să fi bun e ieftin și la îndemână!”.
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