FOTO | Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital

Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, 15 august 2026, pe autostrada A1, în apropierea localității Săliște, pe sensul Sebeș–Sibiu. Un autoturism condus de un cetățean străin a intrat în coliziune cu remorca unui ansamblu TIR, iar în urma impactului mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au intervenit astăzi, în jurul orei 07:00, la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe A1 km 272, un bărbat în vârstă de 42 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 31 de ani, din județul Dâmbovița.

În urma coliziunii, mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

ISU Sibiu:

Azi-dimineață în jurul orei 07:00 ISU Sibiu a intervenit pe A1 km 272, sensul de mers Sebeș-Sibiu la un accident rutier.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. De asemenea, a intervenit și o ambulanță SAJ.

După sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că o persoană (femeie) a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a fost extrasă din mașină conștientă și cooperantă.

În urma evaluării medicale 4 persoane au fost transportate la spital:

– o femeie cu multiple traumatisme;

– un bărbat cu traumatism cranian și traumatism toracic;

– un minor în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian

– un minor în vârstă de 2 ani fără marcă traumatică vizibilă, cu atac de panică.

Un alt bărbat implicat în accident (șoferul autocamionului) a refuzat transportul la spital.

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