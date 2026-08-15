FOTO | Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital
Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, 15 august 2026, pe autostrada A1, în apropierea localității Săliște, pe sensul Sebeș–Sibiu. Un autoturism condus de un cetățean străin a intrat în coliziune cu remorca unui ansamblu TIR, iar în urma impactului mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au intervenit astăzi, în jurul orei 07:00, la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe A1 km 272, un bărbat în vârstă de 42 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 31 de ani, din județul Dâmbovița.
În urma coliziunii, mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
ISU Sibiu:
Azi-dimineață în jurul orei 07:00 ISU Sibiu a intervenit pe A1 km 272, sensul de mers Sebeș-Sibiu la un accident rutier.
La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. De asemenea, a intervenit și o ambulanță SAJ.
După sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că o persoană (femeie) a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a fost extrasă din mașină conștientă și cooperantă.
În urma evaluării medicale 4 persoane au fost transportate la spital:
– o femeie cu multiple traumatisme;
– un bărbat cu traumatism cranian și traumatism toracic;
– un minor în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian
– un minor în vârstă de 2 ani fără marcă traumatică vizibilă, cu atac de panică.
Un alt bărbat implicat în accident (șoferul autocamionului) a refuzat transportul la spital.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 15-16 august 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 14 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 24/08/2026 08:00 – 24/08/2026 16:00 2 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Codul Urbanismului 2026: Avizele pentru construcții, reunite într-un acord unic
Codul Urbanismului 2026: Avizele pentru construcții, reunite într-un acord unic Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) propune...
Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină
Luni: Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse exclusiv online: Ce documente trebuie să conțină Luni, 17...
Știrea Zilei
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori...
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului Profesorul...
Curier Județean
FOTO | Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital
Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost...
15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...
Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria 2026. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Nume derivate care se sărbătoresc de Sfânta Maria 2026. Cui îi spunem la mulți ani de Sf. Marie Ce nume...