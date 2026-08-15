Curier Județean

FOTO | Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Accident rutier pe A1, sensul Sebeș – Sibiu: Coliziune între un autoturism și un TIR. Mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, 15 august 2026, pe autostrada A1, în apropierea localității Săliște, pe sensul Sebeș–Sibiu. Un autoturism condus de un cetățean străin a intrat în coliziune cu remorca unui ansamblu TIR, iar în urma impactului mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva  au intervenit astăzi, în jurul orei 07:00, la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe A1 km 272, un bărbat în vârstă de 42 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat  în vârstă de 31 de ani, din  județul Dâmbovița.

În urma coliziunii, mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

ISU Sibiu:

Azi-dimineață în jurul orei 07:00 ISU Sibiu a intervenit pe A1 km 272, sensul de mers Sebeș-Sibiu la un accident rutier.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. De asemenea, a intervenit și o ambulanță SAJ.

După sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că o persoană (femeie) a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a fost extrasă din mașină conștientă și cooperantă.

În urma evaluării medicale 4 persoane au fost transportate la spital:
– o femeie cu multiple traumatisme;
– un bărbat cu traumatism cranian și traumatism toracic;
– un minor în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian
– un minor în vârstă de 2 ani fără marcă traumatică vizibilă, cu atac de panică.

Un alt bărbat implicat în accident (șoferul autocamionului) a refuzat transportul la spital.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

15 august 2026

De

15-16 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 15-16 august 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]

Citește mai mult

Curier Județean

12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

14 august 2026

De

12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 14 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

14 august 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 24/08/2026 08:00 – 24/08/2026 16:00 2 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL […]

Citește mai mult