Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Romă” Blaj) – locul 4 la naționalele de tineret

Un amical de moral pentru divizionara terță a fost jocul de la Oarda de Jos, câștigat de Unirea Alba Iulia cu scorul de 4-0 (3-0) cu ACS Crăciunel (penultima clasată în Seria a 2-a a Ligii a 5-a).

Scorul a fost deschis de Mâlnă (2, penalty), a venit dubla nigerianului Oluwaseun (18 și 31, ultimul, direct din corner), al doilea meci consecutiv în care jucătorul de bandă dreapta punctează, rezultatul fiind parafat de An. Moldovan (87). O partidă în care “alb-negrii” au testat 3 jucători de culoare, intrați spre finalul primei reprize: fundașul central Balop Jandilan (n. 2003, din Camerun, are și cetățenie belgiană), mijlocașul Nimaga Daude (n. 1999, din Spania) și atacantul Sow Aboubacar (n. 2000, are și cetățenie belgiană), în probe, pentru prima dată în România, jucători care nu au ieșit în evidență.

Au evoluat următorii: Sântoma – Harangozo, Scrob, Adnan, Banienschi – Oluwaseun, Mâlnă, Bârdea, Indrei – Cîrloanță, Iepure; au mai evoluat cei trei “stranieri” mai sus amintiți, N. Itu, Jurj, M. Codrea, Oneț, Dehelean, Sg. Tineiu, A. Moldovan, Ispas, Lupea, Sebaș, C. Dănilă, M. Cristea, Capătă (absenți Ciorgovean, Fetița, Bakcsi).

După insuccesul de la Brad (1-2), în primul joc de verificare, albaiulienii au mai jucat cu Voința Stremț (2-0), Performanța Ighiu (3-3) și ACS Crăciunel, iar ultimul amioca este sâmbătă, 5 martie, în deplasare cu FC Inter Sibiu, liderull Ligii a 4-a din județul vecin.