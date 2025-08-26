Miercuri, ora 17.30, pe „Cetate”, în play-off-ul Cupei României: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, duel pentru grupe!
Miercuri, 27 august, pe „Cetate”, de la ora 17.30, se dispută partida dintre divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și FC Botoșani, contând pentru play-off-ul Cupei României (meci transmis în direct pe FRF.tv).
O confruntare în premieră între cele două combatante, miza fiind calificarea în grupele competiției „KO”. Gruparea din Cetatea Marii Uniri, ajunsă în această primăvară în sferturile de finală ale Cupei României (0-3 în deplasare cu Farul Constanța) încearcă să depășească o confruntare extrem de dificilă, cu o formație de pe prima scenă, primul duel de acest gen din 2025 pe arena proprie.
CSM Unirea Alba Iulia are în față una dintre cele mai în formă echipe de pe prima scenă, FC Botoșani numărându-se printre revelațiile ediției curente. Elevii lui Leo Grozavu se clasează pe locul 4, după grupul celor trei echipe neînvinse (la un punct de UTA Arad, ocupanta poziției a treia). În plus moldovenii au trei jocuri la rând în care au înscris câte 3 goluri și dețin a doua ofensivă a sezonului (15 reușite, Universitatea Craiova – 16 goluri). Așadar o misiune delicată pentru „alb-negrii”, asta chiar dacă cu singuranță vizitatorii vor avea în distribuție jucători care au evoluat mai puțin în actuala stagiune. În ultima reprezentație, FC Botoșani a învins, 3-1 pe FK Csikszereda, urmând o altă reprezentație internă, duminică, cu liderul Universitatea Craiova.
„O săptămână foarte dificilă, mergem la Alba Iulia și trebuie să facem cinste competiției. Nu e ușor. Apoi, un meci foarte greu cu Craiova. Fac apel la băieți să rămânem echilibrați, să ne facem treaba cât mai bine. Când ieșim de pe teren cu capul sus, atunci totul este în regulă”, a transmis Leo Grozavu.
*Pelici, un specialist al Cupei României
Pe lângă parcursul extraordinar din ediția trecută când CSM Unirea Alba Iulia a evoluat în premieră în grupele Cupei României, devenind prima divizionară terță care a acces în sferturile de finală, în actualul sistem de desfășurare, Alexandru Pelici mai are la activ o finală, în 2018, cu Hermannstadt, pe atunci divizionară secundă (0-2 cu CSU Craiova).
„Ne așteaptă un meci dificil, poate cel mai dificil dintre cele jucate în Cupă, având în vedere locul lor în clasament și forma pe care o arată. Cu toate acestea, ne dorim să avem o prestație bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor noștri și, de ce nu, să producem încă o surpriză în această competiție. Așteptăm suporterii noștri în număr cât mai mare la stadion, vom avea nevoie, cu siguranță de susținerea lor și sperăm ca la final să ne bucurăm împreună!”, a transmis antrenorul Alexandru Pelici.
Singura indisponibilitate din tabăra gazdelor este aceea a mijlocașului Darius Indrei, eroul campaniei anterioare din Cupa României.
