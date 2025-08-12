Miercuri, ora 17.30, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr, în turul al treilea al Cupei României | Duel cu dorință de revanșă în ambele tabere

Miercuri, ora 17.30, pe „Cetate”, este partida CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr, în turul al treilea al Cupei României, un duel cu dorință de revanșă în ambele tabere

Miercuri, de la ora 17.30, pe „Cetate”, în turul al treilea al Cupei României, CSM Unirea Alba Iulia va întâlni divizionara secundă CSC Șelimbăr, într-o reeditare a duelului de anul trecut, tot în această fază a compețiției.

Este o repetare a confruntării din urmă cu un an, când divizionara terță a învins în 14 august 2024, scor 2-1 (0-0), goluri marcate de Blănaru (47) și Indrei (82), respectiv Babic (89). Se anunță o confruntare încărcată de miză, obiectivele fiind accederea în play-off (27 august), ultimul hop înaintea fazei grupelor din competiția „KO”. Nu va fi simplu pentru amfitrioni, care au în față un oponent cu un start ratat de sezon, cu două înfrângeri suferite în Liga 2 (0-1 la Oradea, 1-3 cu ASA Târgu Mureș).

*Dorință de revanșă în ambele tabere

Cu siguranță, CSC Șelimbăr se va agăța de această dispute pentru a șterge din dezamăgirile suferite în debutul stagional, în plus fiind și dorința de revanșă pentru eliminarea suferită în fața uniriștilor în Cupa României acum un an. De asemenea și în cazul lui Alexandru Pelici există o dorință de revanșă după ce Eugen Beza, fostul său colaborator, l-a eliminat, după loviturile de departajare, cu SCM Râmnicu Vâlcea, din primul baraj pentru promovarea în Liga 2, în urmă cu nici 3 luni.

CSM Unirea Alba Iulia are în față oportunitatea unei revanșe, echipa sibiană fiind preluată în această vară de Eugen Beza, tocmai antrenorul în fața căruia gruparea din Cetatea Marii Uniri a fost eliminată în primul baraj de promovare, la penalty-uri, în dubla cu CSM Rm. Vâlcea. Din distribuția sibiană face parte și Răzvan Călugăr, împrumutat de la Hermannstadt, jucătorul participant la Campionatul European Under 19 fiind în sezonul precedent echipier al grupării albaiuliene.

Comparativ cu jocul din urmă cu un an, în efectivul condus de Alexandru Pelici se mai regăsesc 12 jucători, Roman, Ardei, Vomir, Balaur, Giurgiu, Jorza, Pîntea, Tănase, Fetița, Blănaru, Ardeiu și Indrei (indisponibil, din păcate, din cauza unei grave accidentări).

„Călăreții roșii” au realizat două transferuri, mijlocașii Veștemean (de la academia clubului) și ghanezul Patrick Ntim (împrumutat de la Hermannstadt), care pot debuta în jocul din Cupa României

foto: CSM Unirea Alba Iulia

