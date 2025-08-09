Rămâi conectat

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 2-0 (2-0), într-o întâlnire de verificare | „Alb-negrii”, repetiție pentru Cupa României, cu CSC Șelimbăr

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

Într-un test de verificare, CSM Unirea Alba Iulia a învins SCM Zalău 2-0 (2-0), pentru „alb-negrii” fiind o repetiție pentru confruntarea din Cupa României cu CSC Șelimbăr

CSM Unirea Alba Iulia a învins SCM Zalău, adversarul deja tradițional din jocurile amicale, pe „Cetate”, în prima partidă de verificare a verii disputată pe teren propriu. „Alb-negrii” s-au impus cu 2-0 (2-0), rezultat conturat după două cornere și reluări cu capul semnate de Golda (15) și Blănaru (18). 

După detașarea rapidă de pe tabelă, ritmul a scăzut, calitatea confruntării fiind afectată de căldură. Puțini spectatori au asistat la acest test, cele două combatante utilizând cu preponderență garnituri compuse din jucători care au evoluat puțin sau deloc în turul secund al Cupei României, la mijlocul săptămânii. Returul acestui meci amical va fi sâmbătă, la Zalău. În distribuția lui Odoroabă s-au regăsit jucători precum albaiulianul S. Culda, Niakate, Cană și Dat (ex-CSU Alba Iulia).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri este la al șaselea joc de verificare din perioada precompetițională, 3 dintre ele în Austria, fără a pierde. Pentru amfitrioni a fost o repetiție înaintea jocului de miercuri, cu divizionara secundă CSC Șelimbăr, din Cupa României, SCM Zalău fiind eliminată la loviturile de departajare de Viitorul Cluj.

CSM Unirea: Ștefan – Szijj, Balaur, Vomir, Giosu, Lambru, Ardeiu, Tănase, Banu, Golda, Blănaru; au mai intrat Ardei, Ondreykovicz, Gavrilă, Jorza, Pîntea, Giurgiu, Glonț, Banyoi, Fetița, A. Pop (nu au evoluat Roman, Herlea, Butnariu, R. Stanciu; s-a renunțat la Păun). Antrenor Alexandru Pelici.

SCM Zalău: Giurgiucă – Dohan, Niakate, Ștefan, Fl. Pop, A, Jula (accidentat în startul meciului, fractură de claviculă), Brîncoveanu, Culda, Naghiu, Mizdrescu, L. Nagy; au mai jucat Codaț, Cimpoieșu, Stamate, M. Radu, Cană, Cherecheș, D. Pop, Stancu, Danale, Dat, Pojar, S. Pop.  Antrenor Ștefan Odoroabă.

