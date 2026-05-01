VIDEO | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit titlul de campioană europeană, vineri, 1 mai 2026, în prima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026.

Competiția are loc la Pilsen (Cehia).

Roxana Deac, sportivă antrenată de Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, a cules laurii categoriei 76 kg junioare U18.

„Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, CS Unirea Alba Iulia, ANS. Mulțumesc familiei sportivei și familiei mele pentru sacrificiile făcute! O să revin, e abia prima zi…”, a transmis Ovidiu Pănăzan.

foto-video: Pănăzan Ovidiu / Facebook

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor"

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

1 mai 2026

De

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor”, în play-out CIL Blaj a terminat la egalitate în ultima partidă în fața fanilor, un meci cu numeroase situații, în care s-a distins duelul dintre Păduraru și Buia. Citește și: CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în […]

Sport

FOTO: CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții, remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

1 mai 2026

De

CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții au realizat o remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză! Pe „Pielarul”, CSU Alba Iulia a remizat, scor 2-2 (2-0), cu Unirea Sântana, liderul play-out-ului, într-o confruntare cu două reprize diametral opuse și un gol egalizator realizat dintr-un penalty discutabil […]

Sport

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

1 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, popas la Mănăstirea Nicula înaintea meciului din deplasare cu Minaur Baia Mare În drumul spre Baia Mare, echipa de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia a făcut, vineri, 1 mai 2026, un scurt popas la Mănăstirea Nicula, un loc încărcat de liniște și tradiție. „A fost un moment de […]

